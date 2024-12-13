Criador de Vídeos para Shopify: Aumente as Vendas com Vídeos de Produtos Envolventes

Crie vídeos de produtos impressionantes e anúncios em vídeo sem esforço. Utilize nossos templates personalizáveis para aumentar as taxas de conversão em todas as suas plataformas de mídia social.

Crie um vídeo promocional vibrante de 30 segundos destacando uma nova linha de produtos para pequenos empresários no Shopify, visando um estilo visual brilhante e energético com música de fundo moderna e animada. Utilize os extensos "Templates e cenas" da HeyGen para criar "vídeos de produtos" envolventes que capturam a atenção.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um anúncio de "mídia social" de 15 segundos voltado para profissionais de marketing de e-commerce que visam a Geração Z, com dinâmicas visuais rápidas, cortes rápidos, efeitos sonoros modernos e uma narração envolvente gerada por AI. Aproveite a poderosa "Geração de narração" da HeyGen para fazer seus "anúncios em vídeo" se destacarem em plataformas como TikTok e Instagram Reels.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de depoimento autêntico de 45 segundos projetado para potenciais clientes que buscam confiabilidade no produto, adotando uma estética de conteúdo gerado por usuários com sobreposições de texto na tela enfatizando os principais benefícios e uma trilha sonora suave e inspiradora. Garanta acessibilidade e impacto empregando o recurso de "Legendas" da HeyGen para comunicar claramente como o produto ajuda a "aumentar as vendas".
Prompt de Exemplo 3
Gere um "vídeo tutorial" profissional de 60 segundos para proprietários de lojas Shopify demonstrando um recurso ou benefício específico do produto, empregando um estilo visual claro e conciso com elementos animados, gravações de tela e um "avatar AI" amigável para guiar o espectador. Este vídeo, criado com um "Gerador de vídeo AI para Shopify", deve explicar conceitos complexos de forma eficaz e fácil.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos para Shopify

Crie vídeos de produtos impressionantes para sua loja Shopify usando um criador de vídeos fácil de usar. Aumente o engajamento e impulsione as vendas com conteúdo profissional.

1
Step 1
Selecione um Ponto de Partida
Escolha entre uma biblioteca de templates profissionais ou gere instantaneamente um vídeo a partir do seu roteiro usando o recurso de texto para vídeo da HeyGen.
2
Step 2
Carregue Sua Mídia de Produto
Integre suas imagens e clipes de vídeo de produtos sem esforço. Utilize o editor de arrastar e soltar para criar vídeos de produtos atraentes adaptados à sua marca.
3
Step 3
Adicione Áudio e Texto Envolventes
Enriqueça seu vídeo com legendas automáticas para acessibilidade e gere narrações com som natural. Escolha entre uma variedade de opções de música de fundo.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Sua Criação
Otimize seu vídeo para várias plataformas redimensionando sua proporção de aspecto. Baixe seus anúncios em vídeo finais e compartilhe-os diretamente nas mídias sociais para aumentar as conversões.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque Depoimentos de Clientes

.

Construa confiança e aumente as vendas criando vídeos AI atraentes que mostram depoimentos e avaliações positivas de clientes.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode me ajudar a criar vídeos de produtos envolventes para o Shopify?

A HeyGen é um "Gerador de vídeos AI para Shopify" que simplifica a criação de "vídeos de produtos" de alta qualidade. Você pode facilmente transformar informações sobre produtos em conteúdo visual atraente, aumentando o engajamento e as vendas da sua loja. A HeyGen simplifica todo o processo de "criador de vídeos", do roteiro à edição final.

Quais recursos de AI a HeyGen oferece para criação de vídeos?

A HeyGen utiliza recursos avançados de "AI" para otimizar a produção de vídeos. Isso inclui a geração de "avatares AI" realistas a partir de texto, criação de "narrações" naturais e adição automática de "legendas" ou "subtítulos". Essas ferramentas tornam a criação de vídeos fácil e eficiente.

Posso usar templates para rapidamente fazer vídeos de mídia social com a HeyGen?

Sim, a HeyGen oferece uma ampla gama de "templates" e cenas profissionais projetados para diversos usos, incluindo "mídia social" e "anúncios em vídeo". Seu "editor de arrastar e soltar" torna o processo "fácil de usar" para personalizar rapidamente vídeos que aumentam o engajamento e as taxas de conversão.

Como a HeyGen apoia o design e a personalização alinhados à marca para meus vídeos?

A HeyGen garante que seus "vídeos de produtos" mantenham a identidade da sua marca com controles de "branding" robustos. Você pode facilmente adicionar seu logotipo, usar cores específicas da marca e incorporar sua própria mídia para alcançar um "design alinhado à marca" consistente em todo o seu conteúdo de vídeo.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo