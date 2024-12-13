O HeyGen ajuda você a criar conteúdo de marketing em vídeo diversificado e impactante, oferecendo recursos como geração de roteiro para vídeo, uma extensa biblioteca de mídia e redimensionamento de proporção de aspecto. Isso permite que você produza vários tipos de vídeos, desde demonstrações de produtos até conteúdo para redes sociais, de forma eficaz para sua estratégia de marketing.