Simplifique sua produção de vídeo com AI. Gere vídeos de marketing profissionais instantaneamente usando nosso recurso de Texto para vídeo a partir de roteiro.

Crie um segmento cativante de 30 segundos "criador de vídeos de passarela" projetado para entusiastas da moda e modelos aspirantes, destacando os destaques de novas coleções com visuais dinâmicos e uma trilha sonora animada. Utilize os avatares de AI da HeyGen para uma representação diversificada de modelos e geração de narração para adicionar um toque profissional, perfeito para conteúdo envolvente nas redes sociais.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Imagine um vídeo explicativo de marketing de 45 segundos direcionado a proprietários de pequenas empresas e profissionais de marketing digital, demonstrando a rápida configuração de um novo produto SaaS. Esta peça informativa "gerador de vídeo AI" deve ter um estilo visual limpo e moderno com narração clara e concisa, construída de forma eficiente usando o recurso de Texto para vídeo da HeyGen a partir de roteiro e Templates e cenas pré-desenhadas para agilizar o processo de produção.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva uma apresentação educacional envolvente de 60 segundos "texto para vídeo" voltada para criadores de conteúdo e educadores online, transformando um tópico complexo em um formato de fácil compreensão. O vídeo deve apresentar um estilo visual envolvente com filmagens variadas de banco de imagens e um tom de áudio amigável e informativo, aproveitando as legendas da HeyGen para acessibilidade e suporte de biblioteca de mídia/estoque para visuais ricos.
Prompt de Exemplo 3
Produza uma narrativa curta e artística de 20 segundos "imagem para vídeo" para fotógrafos e artistas, transformando uma série de fotos de alta qualidade em uma história cinematográfica. Esta peça, um verdadeiro exemplo de cinema moderno, deve possuir um estilo visualmente rico e artístico com música de fundo evocativa e narração mínima, otimizada de forma perfeita para várias plataformas usando o redimensionamento de proporção de aspecto e exportações da HeyGen.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Criador de Vídeos HeyGen

Transforme suas ideias em vídeos profissionais de alta qualidade para qualquer plataforma, simplificando seu processo criativo com ferramentas potentes de AI.

Crie Seu Roteiro
Comece elaborando seu roteiro de vídeo. O recurso de Texto para vídeo a partir de roteiro da HeyGen permite que você insira facilmente seu conteúdo para formar a base do seu vídeo.
Escolha Seu Avatar AI
Selecione entre uma variedade de avatares de AI para apresentar sua mensagem. Esses apresentadores realistas dão vida ao seu roteiro, adicionando um toque humano ao seu conteúdo de vídeo.
Aprimore com Narração
Eleve seu vídeo com narrações de som natural. Utilize a geração de narração da HeyGen para adicionar uma narração envolvente que combina perfeitamente com o desempenho do seu roteiro e avatar.
Exporte e Compartilhe
Finalize sua criação personalizando proporções de aspecto para diferentes plataformas. Com o redimensionamento de proporção de aspecto e exportações da HeyGen, você pode baixar seu vídeo polido no formato ideal para compartilhamento.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Desenvolver Cursos Educacionais

Crie de forma eficiente um grande volume de cursos em vídeo envolventes, expandindo seu alcance e educando um público global mais amplo.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode transformar texto em conteúdo de vídeo envolvente?

A HeyGen utiliza seu avançado gerador de vídeo AI para converter seus roteiros em narrativas de vídeo envolventes de forma fluida. Este poderoso recurso de texto para vídeo, combinado com avatares de AI realistas, capacita criadores de conteúdo a produzir vídeos de alta qualidade sem esforço.

Quais opções criativas a HeyGen oferece para marketing e redes sociais?

A HeyGen oferece um robusto criador de vídeos AI projetado para conteúdo de marketing e redes sociais, permitindo que você produza vídeos de alta qualidade com facilidade. Utilize templates personalizáveis, controles de branding e redimensionamento de proporção de aspecto para simplificar a produção de vídeos para várias plataformas.

Como a HeyGen facilita a geração de vídeos de alta qualidade?

A HeyGen capacita os usuários a alcançar a geração de vídeos de alta qualidade por meio de suas capacidades abrangentes de AI, incluindo avatares de AI personalizáveis e geração de narração profissional. Criadores de conteúdo podem ainda aprimorar sua produção cinematográfica com bibliotecas de mídia integradas e legendas automáticas, simplificando todo o processo de produção.

A HeyGen pode servir como um criador de vídeos AI versátil para projetos diversos?

Absolutamente, a HeyGen funciona como um criador de vídeos AI versátil, permitindo que criadores de conteúdo abordem uma ampla gama de projetos cinematográficos do conceito à conclusão. Suas características abrangentes, incluindo texto para vídeo e avatares de AI avançados, fazem dela uma ferramenta ideal para qualquer necessidade de geração de vídeo.

