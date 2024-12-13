Crie um vídeo currículo profissional de 60 segundos, projetado para candidatos a vagas corporativas. O estilo visual deve ser limpo e corporativo, com um espaço de apresentação bem iluminado e traje profissional, enquanto o áudio deve manter uma voz envolvente e articulada. Utilize a capacidade "Texto para vídeo a partir de roteiro" do HeyGen para converter seu roteiro preparado em um vídeo polido, destacando efetivamente suas principais qualificações e experiências para se destacar.

