Criador de Vídeos de Recapitulação: Crie Seu Destaque Agora

Transforme fotos e clipes em vídeos de destaque dinâmicos usando os modelos & cenas intuitivos da HeyGen, perfeitos para redes sociais.

Crie um vídeo dinâmico de 60 segundos recapitulando suas férias de fim de ano, perfeito para compartilhar com amigos e familiares no Instagram ou TikTok, com cortes vibrantes e uma trilha sonora animada e aventureira. Utilize a extensa biblioteca de mídia/estoque da HeyGen para aprimorar suas filmagens pessoais e fazer cada momento brilhar.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo profissional de 45 segundos recapitulando um evento, direcionado a potenciais clientes e equipes de marketing, destacando os principais momentos com um estilo visual moderno e elegante, incorporando sobreposições de texto nítidas e uma trilha instrumental inspiradora. Empregue o recurso de Legendas da HeyGen para garantir acessibilidade e impacto para todos os espectadores.
Prompt de Exemplo 2
Resuma seu ano em um vídeo de destaque de 90 segundos, projetado para reflexão pessoal e compartilhamento com uma rede próxima, usando transições suaves e uma trilha sonora acústica e comovente. Aproveite os diversos Modelos & cenas da HeyGen para montar rapidamente suas memórias mais queridas em uma narrativa envolvente.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo de destaque esportivo de 30 segundos repleto de ação para seguidores de redes sociais e membros da equipe, com cortes rápidos, efeitos sonoros energéticos e uma música motivadora e de ritmo acelerado. Utilize o redimensionamento de Proporção de aspecto & exportações da HeyGen para ajustar perfeitamente seu vídeo de recap em várias plataformas como Instagram Reels e YouTube Shorts.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Recapitulação

Transforme seus momentos memoráveis em vídeos de recapitulação envolventes com facilidade, aproveitando ferramentas intuitivas e recursos criativos para contar sua história.

1
Step 1
Carregue Sua Mídia
Comece adicionando suas fotos e vídeos pessoais ou selecionando de nossa extensa biblioteca de mídia de estoque.
2
Step 2
Personalize com Elementos Criativos
Aprimore seu vídeo de recapitulação com música de fundo envolvente, animações de texto dinâmicas e outros recursos personalizáveis.
3
Step 3
Aplique Toques Profissionais
Utilize poderosas ferramentas de IA para adicionar transições suaves e refinar sua recapitulação para um resultado polido e profissional.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Amplamente
Baixe facilmente seu vídeo de recapitulação finalizado em várias proporções de aspecto e compartilhe diretamente nas redes sociais.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Documente Recapitulações de Eventos Memoráveis

.

Transforme filmagens de eventos e experiências em vídeos de recapitulação vívidos e impulsionados por IA que cativam e informam seu público.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode me ajudar a criar vídeos de recapitulação envolventes para redes sociais?

A HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos de destaque e compilações de revisão do ano. Você pode utilizar modelos de vídeos de recapitulação, fazer upload de sua própria mídia e adicionar animações de texto dinâmicas para capturar a atenção do seu público de forma eficaz.

Quais opções de personalização a HeyGen oferece para um vídeo de destaque único?

A HeyGen oferece recursos extensivamente personalizáveis, permitindo que você incorpore sua mídia carregada, escolha entre vários modelos de vídeo e adicione transições profissionais. Melhore seu vídeo de recapitulação com música integrada e capacidades de narração.

As ferramentas de IA da HeyGen podem ajudar a gerar um vídeo personalizado de revisão do ano?

Sim, a HeyGen utiliza ferramentas de IA para agilizar seu processo de criação. Você pode usar texto para vídeo a partir de roteiro para narrativas, selecionar avatares de IA para apresentações únicas e gerar narração para dar vida à sua revisão do ano sem esforço.

Quão fácil é exportar e compartilhar meu vídeo de recapitulação da HeyGen em diferentes plataformas?

A HeyGen torna simples exportar e compartilhar seu vídeo de recapitulação concluído em várias proporções de aspecto adequadas para plataformas como Instagram e outras redes sociais. Seu conteúdo está pronto para distribuição imediata ao seu público.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo