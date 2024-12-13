Crie um vídeo técnico de 1 minuto para desenvolvedores de software, demonstrando as etapas de integração de uma nova API. O estilo visual deve ser limpo e esquemático, incorporando gravações de tela e diagramas, complementados por uma narração clara e precisa gerada pelo recurso "Geração de Voz" do HeyGen a partir de um "Editor de Roteiro AI". Este "software de apresentação de vídeo" visa simplificar processos de configuração complexos.

Gerar Vídeo