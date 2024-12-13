Criador de Vídeos de Marketing de Produto: Crie Demos Rápidas

Gere instantaneamente vídeos de demonstração de produto profissionais usando nosso poderoso recurso de Texto-para-vídeo a partir de um roteiro, economizando tempo e recursos.

Crie um vídeo vibrante de lançamento de produto de 30 segundos direcionado a profissionais de marketing ocupados, destacando um novo recurso de software com visuais animados e elegantes e uma narração energética e profissional. Utilize os Modelos e cenas do HeyGen para montar rapidamente uma narrativa envolvente, demonstrando como eles podem facilmente destacar os benefícios do produto com modelos de vídeo de produto prontos.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo detalhado de demonstração de produto de 45 segundos voltado para clientes B2B, explicando as funcionalidades principais de uma plataforma SaaS inovadora. O estilo visual deve ser polido e profissional, apresentando um Avatar de IA como apresentador com uma voz clara e autoritária. Aproveite a capacidade de Texto-para-vídeo do HeyGen a partir de um roteiro para dar vida à sua explicação escrita sem esforço, destacando como um Gerador de Vídeo de Produto de IA simplifica explicações complexas.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe um vídeo de 15 segundos chamativo para redes sociais para empresas de e-commerce, promovendo uma venda relâmpago de um novo gadget da moda. O estilo visual e de áudio deve ser dinâmico e acelerado, com gráficos ricos, vídeos e ativos musicais vibrantes da biblioteca de mídia/suporte de estoque, acompanhados por música animada e legendas proeminentes para chamar a atenção mesmo sem som. Este formato rápido e envolvente é fácil de personalizar para várias plataformas.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo instrucional de 60 segundos para usuários de software existentes, explicando passo a passo um novo recurso complexo com gravações de tela claras e geração de narração acessível. O estilo visual deve ser limpo e amigável, com legendas fornecidas para acessibilidade. Este criador de vídeo de produto ajuda a transformar um roteiro detalhado em um guia envolvente, simplificando o aprendizado para seu público.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Marketing de Produto

Crie vídeos de marketing de produto envolventes sem esforço com nossa plataforma intuitiva, projetada para ajudar você a mostrar seus produtos e engajar seu público.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo
Comece escrevendo ou colando seu roteiro de vídeo de marketing de produto. Nossa plataforma pode então transformar seu texto em visuais envolventes e conteúdo falado.
2
Step 2
Escolha Seu Apresentador de IA
Selecione entre uma variedade de avatares de IA para apresentar sua mensagem de produto, aumentando o engajamento sem precisar de um apresentador físico.
3
Step 3
Adicione Elementos Visuais
Enriqueça seu vídeo adicionando filmagens do produto, gráficos ricos e música de nossa extensa biblioteca de mídia para criar uma experiência visual dinâmica.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Visualize seu vídeo de marketing de produto completo. Em seguida, exporte-o em vários formatos de proporção, perfeitamente otimizados para redes sociais e outras plataformas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque Histórias de Sucesso de Clientes

.

Destaque experiências positivas de clientes com depoimentos em vídeo impulsionados por IA, construindo confiança e credibilidade para seu produto.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de marketing de produto?

HeyGen é um avançado Gerador de Vídeo de Produto de IA projetado para otimizar seu fluxo de trabalho. Ele permite transformar um roteiro em vídeos de marketing de produto envolventes rapidamente, utilizando Avatares de IA realistas e cenas dinâmicas para cativar seu público.

O HeyGen pode criar vídeos de demonstração de produto atraentes?

Com certeza. O HeyGen oferece uma variedade de modelos de vídeo de produto e um editor de arrastar e soltar fácil de usar, permitindo que você produza vídeos de demonstração de produto profissionais com facilidade. Você pode integrar gráficos ricos, vídeos e ativos musicais para destacar as melhores características do seu produto.

Quais recursos estão disponíveis para personalizar vídeos de produto de IA?

HeyGen oferece amplas opções de personalização para seus vídeos de produto de IA. Você pode controlar a marca com seu logotipo e cores, selecionar de uma vasta biblioteca de mídia com suporte de estoque e adicionar narrações de IA e legendas para garantir que sua mensagem seja perfeitamente entregue.

O HeyGen suporta narrações e legendas para vídeos de produto?

Sim, o HeyGen torna incrivelmente simples aprimorar seus vídeos de produto com narrações de alta qualidade e legendas precisas. Isso garante que sua mensagem seja acessível e impactante, ajudando você a criar conteúdo polido e profissional para várias plataformas.

