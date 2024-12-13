Sim, a HeyGen é projetada como um software de vídeo explicativo intuitivo e fácil de usar, tornando a criação de vídeo impulsionada por AI acessível a todos. Suas ferramentas de arrastar e soltar e modelos de vídeo pré-construídos capacitam os usuários a criar vídeos explicativos impressionantes com facilidade, independentemente de sua experiência em edição.