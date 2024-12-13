Seu Criador de Vídeos de Pitch com IA para Conquistar Investimentos

Transforme seu roteiro em um vídeo de pitch envolvente usando nossas avançadas capacidades de texto para vídeo e impressione os investidores sem esforço.

Crie um vídeo envolvente de 60 segundos para startups em busca de financiamento, mostrando como um "gerador de pitch deck com IA" pode transformar suas "apresentações envolventes". O estilo visual deve ser dinâmico e profissional, utilizando gráficos limpos e imagens inspiradoras, complementados por uma narração inspiradora e confiante. Enfatize a facilidade de criar uma apresentação polida com os inovadores "avatares de IA" da HeyGen que dão vida à sua mensagem.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de 45 segundos especificamente para equipes de vendas que buscam aprimorar seu alcance com "gravações personalizadas". O estilo visual e de áudio deve ser elegante, moderno e persuasivo, empregando animações sutis e uma voz amigável e clara para construir empatia. Destaque como a capacidade de "geração de narração" da HeyGen permite uma narração consistente e de alta qualidade que cativa potenciais clientes.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo promocional vibrante de 30 segundos voltado para proprietários de pequenas empresas e profissionais de marketing, ilustrando o poder dos "modelos de vídeo" para criação rápida de conteúdo. A estética deve ser brilhante, energética e visualmente atraente, com transições animadas e uma trilha sonora animada. Mostre como os usuários podem facilmente aproveitar os diversos "Modelos e cenas" da HeyGen para criar "slides dinâmicos" que capturam a atenção instantaneamente.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo explicativo informativo de 90 segundos voltado para gerentes de projeto e líderes de equipe, demonstrando como a "narrativa colaborativa em vídeo" pode simplificar a comunicação. O estilo visual e de áudio deve ser limpo, profissional e fácil de seguir, com animações de texto nítidas e uma voz calma e autoritária. Ilustre a simplicidade de converter ideias complexas em conteúdo envolvente usando o recurso "Texto para vídeo a partir de roteiro" da HeyGen para gerar "visuais gerados por IA" sem esforço.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Criador de Vídeos de Pitch

Transforme suas ideias em vídeos de pitch envolventes sem esforço usando IA, desde o roteiro até apresentações visuais impressionantes que capturam a atenção e geram resultados.

1
Step 1
Crie Seu Conteúdo de Pitch
Comece estruturando sua mensagem: use seu roteiro para gerar cenas de vídeo ou escolha um modelo de vídeo pré-desenhado para acelerar sua criação. Isso inicia seu pitch envolvente.
2
Step 2
Adicione Elementos Dinâmicos de IA
Enriqueça seu pitch com um avatar de IA para apresentar suas ideias, garantindo uma entrega profissional e envolvente para seu público.
3
Step 3
Personalize os Visuais da Sua Marca
Personalize seu vídeo de pitch aplicando seus kits de branding personalizados, incluindo logotipos e cores, para manter a consistência e fortalecer a identidade da sua marca.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Sua Obra-Prima
Finalize seu vídeo de pitch com opções para vários formatos de proporção e exporte em qualidade HD, tornando-o pronto para impressionar as partes interessadas com uma apresentação polida.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Crie Vídeos de Pitch de Curta Duração Envolventes

Crie rapidamente vídeos curtos e clipes cativantes para redes sociais para apresentar novas ideias ou produtos de forma eficaz e obter maior engajamento do público.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode melhorar meu vídeo de pitch ou apresentação?

A HeyGen transforma apresentações estáticas em vídeos dinâmicos e envolventes usando avatares de IA e capacidades de texto para vídeo. Você pode criar vídeos de pitch impactantes que realmente se destacam para o seu público.

Posso personalizar a aparência dos meus vídeos de pitch com a HeyGen?

Com certeza, a HeyGen oferece amplas opções de personalização, incluindo kits de branding personalizados e conteúdo dinâmico, para garantir que sua apresentação em vídeo esteja perfeitamente alinhada com sua marca. Utilize nossos modelos de vídeo e visuais gerados por IA para criar uma aparência única e profissional.

Quais recursos a HeyGen oferece para criar rapidamente um vídeo de pitch envolvente?

A HeyGen simplifica a criação de pitches com seu editor intuitivo de arrastar e soltar e ferramentas de geração de roteiro. Você pode adicionar narrações profissionais sem esforço e aproveitar os modelos de vídeo para produzir rapidamente apresentações em vídeo envolventes.

Como os avatares de IA e as narrações melhoram meu vídeo de pitch?

Os avatares de IA realistas e as narrações de alta qualidade da HeyGen proporcionam um toque pessoal à sua apresentação em vídeo sem a necessidade de uma câmera. Essa tecnologia ajuda a transmitir sua mensagem de forma clara e cria uma experiência mais envolvente para o seu público.

