Criador de Vídeos de Fotos: Crie Vídeos Profissionais Instantaneamente

Crie apresentações de slides de fotos e vídeos envolventes em minutos. Acesse uma variedade de Modelos e cenas profissionais para começar e mostrar sua história.

Crie uma apresentação de slides de fotos emocionante de 30 segundos usando os Modelos e cenas prontos da HeyGen, perfeita para famílias que desejam imortalizar memórias preciosas com um estilo visual e áudio emocional e nostálgico.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo impactante de 15 segundos para postagens em redes sociais, direcionado a pequenas empresas ou influenciadores, utilizando visuais dinâmicos e música animada da biblioteca de mídia/estoque da HeyGen para chamar a atenção instantaneamente.
Prompt de Exemplo 2
Inspire criadores de conteúdo aspirantes a produzir um vlog envolvente de 60 segundos, apresentando um estilo visual moderno e limpo e narração clara, aprimorada pelas legendas automáticas da HeyGen para maior acessibilidade e impacto.
Prompt de Exemplo 3
Para profissionais e profissionais de marketing ocupados, conceitualize um vídeo de fotos elegante e profissional de 45 segundos demonstrando um produto ou serviço, aproveitando os avatares de IA da HeyGen para transmitir mensagens-chave com uma apresentação polida e geração de narração autoritária.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Fotos

Transforme suas fotos queridas em histórias de vídeo cativantes com nosso criador de vídeos de fotos intuitivo. Combine visual, música e voz sem esforço para criar conteúdo impactante.

1
Step 1
Carregue Sua Mídia
Traga suas fotos e clipes de vídeo para o editor. Utilize o suporte à biblioteca de mídia/estoque para acessar uma vasta coleção de ativos ou faça upload facilmente do seu próprio conteúdo.
2
Step 2
Escolha um Modelo
Selecione entre uma variedade de modelos e cenas profissionalmente projetados para dar instantaneamente ao seu projeto uma aparência polida. Organize suas fotos e vídeos sem esforço dentro do design escolhido.
3
Step 3
Adicione Voz e Música
Eleve sua história com narrações personalizadas usando geração de narração ou selecione música de fundo de nossa extensa biblioteca de áudio. Sincronize o tempo para combinar perfeitamente com seus visuais.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo
Quando seu vídeo de fotos estiver perfeito, exporte-o na resolução e proporção desejadas, pronto para ser compartilhado nas redes sociais ou outras plataformas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Mostre Histórias de Sucesso de Clientes

.

Crie depoimentos em vídeo baseados em fotos que destacam a satisfação do cliente e constroem confiança com conteúdo dinâmico gerado por IA.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos para projetos criativos?

A HeyGen atua como um editor de vídeo intuitivo com IA, permitindo que os usuários transformem ideias em vídeos cativantes com facilidade. Ela oferece uma ampla gama de modelos e ferramentas com tecnologia de IA, tornando simples a criação de conteúdo de alta qualidade para postagens em redes sociais ou vlogs.

A HeyGen pode gerar vídeos a partir de texto ou roteiros?

Sim, a HeyGen possui poderosas capacidades de texto para vídeo, permitindo que você gere rapidamente vídeos profissionais a partir de seus roteiros. Você pode aprimorar seu conteúdo com avatares de IA realistas e narrações personalizadas, simplificando toda a experiência da plataforma de edição de vídeo.

Quais opções de branding estão disponíveis na HeyGen?

A HeyGen oferece controles de branding robustos, permitindo que você incorpore seu logotipo e cores da marca em seus vídeos. Você também pode utilizar vários filtros e transições para manter uma estética consistente em todo o seu conteúdo, com suporte para diferentes proporções e opções de exportação em 4K.

A HeyGen suporta uploads de mídia e ativos de estoque?

Absolutamente, a HeyGen inclui suporte extensivo à biblioteca de mídia, permitindo que você faça upload de seus próprios ativos e acesse uma rica coleção de mídia de estoque. Isso torna a HeyGen um excelente criador de vídeos de fotos para criar vídeos e apresentações de slides dinâmicos com música e efeitos, seja para uso pessoal ou profissional.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo