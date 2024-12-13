Criador de Vídeos Online Gratuito: Crie Vídeos Impressionantes Facilmente

Crie vídeos impressionantes com facilidade. Nosso gerador de vídeos de IA utiliza poderosas capacidades de Texto para Vídeo a partir de roteiro para dar vida às suas ideias em qualquer plataforma social.

Crie um vibrante vídeo de marketing de 30 segundos voltado para proprietários de pequenas empresas ansiosos para aumentar sua presença online, usando um estilo visual e de áudio animado e profissional. Mostre a facilidade de utilizar os "templates e cenas" do HeyGen para rapidamente projetar um anúncio envolvente, apresentando um simpático "avatar de IA" explicando um novo produto ou serviço. Isso demonstra como um "criador de vídeos online gratuito" pode simplificar tarefas complexas de marketing, permitindo até mesmo a "geração de narração" para combinar perfeitamente com o roteiro do avatar.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo promocional dinâmico de 45 segundos para redes sociais, direcionado a criadores de conteúdo e gerentes de redes sociais, utilizando uma estética visualmente rica e acelerada, complementada por música de fundo em alta. O vídeo deve destacar como um "gerador de vídeo de IA" pode rapidamente transformar um conceito em conteúdo compartilhável, aproveitando a extensa "biblioteca de mídia/suporte de estoque" do HeyGen para visuais impressionantes. Inclua "legendas/captions" geradas automaticamente para garantir ampla acessibilidade em várias "plataformas sociais", tornando a criação de conteúdo eficiente e impactante.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo instrucional conciso de 60 segundos, projetado para aspirantes a YouTubers ou educadores que buscam simplificar tópicos complexos, adotando um estilo visual claro e informativo com narração nítida e amigável. Este vídeo deve ilustrar como transformar um roteiro em uma explicação polida usando a capacidade de "texto para vídeo a partir de roteiro" do HeyGen, garantindo que cada ponto seja articulado com precisão. Enfatize o benefício de usar "geração de narração" para qualidade de áudio consistente e inclua "legendas/captions" proeminentes para melhorar o aprendizado, tornando-o um exemplo perfeito de edição de vídeo eficaz.
Prompt de Exemplo 3
Imagine um alegre vídeo de anúncio pessoal de 30 segundos, ideal para indivíduos compartilhando notícias emocionantes ou convites para eventos nas redes sociais, adotando uma estética visual alegre e moderna, acompanhada de áudio popular e animado. O objetivo é demonstrar como é simples criar conteúdo personalizado com um "criador de vídeos online" selecionando um "avatar de IA" envolvente para entregar a mensagem. Destaque o "redimensionamento de proporção e exportações" do HeyGen para garantir que o anúncio fique perfeito em qualquer "plataforma social", permitindo que os usuários compartilhem suas notícias com amigos e familiares sem esforço.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona um Criador de Vídeos Online Gratuito

Crie rapidamente vídeos profissionais sem software complexo. Descubra uma maneira fácil de produzir conteúdo impressionante para qualquer finalidade, completamente gratuito e online.

1
Step 1
Escolha um Ponto de Partida
Inicie seu projeto de vídeo selecionando entre uma ampla gama de templates e cenas profissionalmente projetados. Isso fornece uma base criativa, permitindo que você rapidamente defina o tom e a estrutura do seu conteúdo.
2
Step 2
Gere com IA
Dê vida ao seu roteiro aproveitando avatares de IA e capacidades avançadas de texto para vídeo. Basta inserir seu texto e assistir enquanto a inteligência artificial o transforma em narrativas visuais envolventes com apresentadores realistas.
3
Step 3
Refine Sua Produção
Personalize cada detalhe para aperfeiçoar sua mensagem. Utilize ferramentas robustas de edição de vídeo, incluindo controles de branding para logotipos e cores, para garantir que seu vídeo esteja perfeitamente alinhado com sua identidade e objetivos.
4
Step 4
Publique Seu Vídeo Online
Finalize sua criação e prepare-a para distribuição. Exporte seu vídeo em vários formatos, ajustando o redimensionamento de proporção para se adequar a diferentes plataformas, e compartilhe seu conteúdo de alta qualidade com o mundo.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Aprimore Treinamento e Educação

Melhore o engajamento em treinamentos e a retenção de conhecimento usando vídeos com tecnologia de IA, tornando o aprendizado mais eficaz.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos para projetos criativos?

HeyGen é um avançado gerador de vídeos de IA que transforma texto em vídeos envolventes sem esforço. Com uma ampla gama de templates personalizáveis e avatares de IA, o HeyGen atua como seu criador de vídeos online pessoal, permitindo que você produza conteúdo criativo de alta qualidade rapidamente.

O HeyGen pode ajudar com branding e edição profissional de vídeos?

Com certeza. O HeyGen oferece controles de branding robustos para garantir que seus vídeos estejam alinhados com a identidade da sua marca, além de recursos poderosos de edição de vídeo. Você pode facilmente adicionar seu logotipo, cores personalizadas e gerar legendas para produzir conteúdo polido para várias plataformas sociais.

Quais ferramentas de IA o HeyGen oferece para otimizar a produção de conteúdo?

O HeyGen integra poderosas ferramentas de IA para revolucionar seu fluxo de trabalho de edição de vídeo. Você pode aproveitar avatares de IA e tecnologia de texto para vídeo para criar narrativas envolventes, reduzindo significativamente o tempo gasto na produção tradicional de vídeos.

O HeyGen suporta mídia diversificada e opções de exportação flexíveis?

Sim, o HeyGen suporta uma biblioteca de mídia abrangente, incluindo filmagens de estoque para enriquecer seus vídeos. Uma vez que seu projeto de criador de vídeos online esteja completo, o HeyGen permite redimensionamento de proporção flexível e exportações em vários formatos como MP4, prontos para qualquer plataforma.

