Sim, o HeyGen simplifica significativamente a explicação de divulgações hipotecárias complexas, como Divulgações de Fechamento e o processo de empréstimo imobiliário, através de vídeos explicativos com IA. Esta ferramenta é um economizador de tempo para criar séries de treinamento de conformidade claras e concisas, garantindo que os mutuários compreendam totalmente sua documentação.