Poderoso Criador de Vídeos Móvel: Crie Vídeos Impressionantes em Movimento

Transforme suas ideias em vídeos cativantes com ferramentas de edição móvel intuitivas e legendas profissionais.

Crie um vídeo instrucional de 45 segundos voltado para entusiastas de tecnologia e criadores de conteúdo, demonstrando como o HeyGen transforma qualquer pessoa em um eficiente "criador de vídeos móvel". Utilize o recurso inovador de "avatares de IA" do HeyGen para apresentar informações complexas de forma clara, apoiado por uma narração profissional, tudo dentro de uma estética visual moderna e elegante que destaca as capacidades do "gerador de vídeo de IA".

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo de marketing vibrante de 60 segundos voltado para proprietários de pequenas empresas e gerentes de mídias sociais, mostrando o HeyGen como o aplicativo definitivo de "edição de vídeo" para criação rápida de conteúdo. Aproveite os extensos "Modelos e cenas" para montar rapidamente visuais dinâmicos, acompanhados por música de fundo animada e transições rápidas e envolventes para um resultado profissional e atraente, perfeito para plataformas que exigem "modelos em alta".
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo explicativo educacional de 90 segundos projetado para educadores e criadores de conteúdo de e-learning, ilustrando como as "ferramentas de IA" integradas do HeyGen simplificam a produção de conteúdo. Enfatize as "Legendas automáticas" para maior acessibilidade, usando uma narração calma e autoritária e um estilo visual limpo e informativo com texto claro na tela, demonstrando o poder do "Texto para Fala" em contextos educacionais.
Prompt de Exemplo 3
Crie um teaser cinematográfico inspirador de 30 segundos para aspirantes a criadores do YouTube e entusiastas, posicionando o HeyGen como um "Criador de Vídeos" intuitivo que desbloqueia o potencial criativo. Combine a poderosa "geração de narração" com visuais dinâmicos de alta qualidade diretamente da "biblioteca de mídia/suporte de estoque" do HeyGen para evocar um senso de maravilha e possibilidade, criando uma narrativa impactante que parece profissionalmente produzida, mesmo sem experiência prévia com "filmagens de estoque".
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos Móvel

Crie e edite vídeos impressionantes diretamente do seu dispositivo móvel, transformando suas filmagens brutas em conteúdo polido e compartilhável em apenas alguns passos.

1
Step 1
Selecione Seu Mídia ou Modelo
Comece escolhendo fotos, vídeos ou um modelo em alta do seu dispositivo ou da biblioteca do aplicativo para formar a base do seu projeto de vídeo.
2
Step 2
Personalize com Ferramentas Criativas
Refine suas filmagens usando recursos de edição poderosos, como corte, adição de texto e aplicação de diversos efeitos de transição para elevar sua narrativa.
3
Step 3
Aprimore com IA e Áudio
Utilize ferramentas inteligentes de IA para recursos como Remoção Automática de Fundo, ou adicione música de fundo para completar o cenário sonoro do seu vídeo.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Sua Obra-Prima
Renderize seu vídeo finalizado em alta definição, como vídeo 4K, e compartilhe facilmente diretamente nas plataformas de mídia social ou salve no seu dispositivo.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Inspire e eleve o público com vídeos motivacionais

.

Crie vídeos motivacionais inspiradores e edificantes com IA, permitindo que criadores móveis compartilhem mensagens poderosas e se conectem com os espectadores.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode simplificar a criação de vídeos a partir de texto?

O HeyGen utiliza tecnologia avançada de gerador de vídeo de IA para transformar seus roteiros em vídeos envolventes com avatares de IA e vozes sintéticas. Basta inserir seu texto, e as capacidades de Texto para Fala do HeyGen criarão conteúdo visual atraente sem esforço.

Quais capacidades avançadas de edição o HeyGen oferece para produção de vídeo profissional?

O HeyGen oferece poderosas capacidades de edição de vídeo, incluindo uma linha do tempo em camadas múltiplas e edição de Keyframe para controle preciso. Utilize ferramentas de IA como Remoção Automática de Fundo para refinar seus visuais e alcançar recursos de nível profissional sem software complexo.

O HeyGen pode produzir vídeos de alta qualidade otimizados para várias plataformas de mídia social?

Sim, o HeyGen suporta saída de vídeo em 4K, garantindo que suas criações tenham a mais alta fidelidade visual. Redimensione facilmente os vídeos e ajuste as proporções para compartilhamento perfeito em plataformas populares de mídia social, incluindo o YouTube, mantendo a qualidade ideal para cada uma.

Como os modelos e recursos de IA do HeyGen aceleram a criação de conteúdo para não-designers?

O HeyGen capacita não-designers com uma rica biblioteca de modelos em alta, tornando a criação de vídeos acessível e eficiente. Ferramentas alimentadas por IA, como Legendas Automáticas, geram legendas automaticamente, simplificando significativamente o processo de edição e ajudando você a produzir vídeos polidos rapidamente.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo