Absolutamente, o HeyGen oferece controles abrangentes de branding para garantir que seus anúncios de vídeo e todo o conteúdo estejam perfeitamente alinhados com a identidade da sua marca. Você pode personalizar facilmente elementos como logotipos, cores e fontes através da nossa interface de arrastar e soltar para produzir criações de anúncios atraentes e de alto desempenho com IA.