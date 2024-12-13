Oferta Vitalícia de Criador de Vídeos: Crie Vídeos Incríveis Sem Esforço

Desbloqueie o poder da criação de vídeos com inteligência artificial usando texto para vídeo a partir de roteiros, garantindo resultados profissionais e sem falhas todas as vezes.

630/2000

Explore Exemplos

Agent é o primeiro motor criativo desenvolvido para transformar uma única instrução em um vídeo completo.

um collage de imagens com uma que diz dominando o marketing nas redes sociaisum collage de imagens com uma que diz dominando o marketing nas redes sociais

Não gostou do resultado?
Experimente uma destas sugestões.

Agent é o primeiro motor criativo desenvolvido para transformar uma única instrução em um vídeo completo.

Prompt 1
Destinado a educadores e treinadores, este vídeo de 2 minutos explora as capacidades técnicas da plataforma de edição de vídeo da HeyGen. Destacando recursos como geração automática de voz sobreposta e legendas, o vídeo demonstra como essas ferramentas podem aprimorar o conteúdo educacional. O estilo visual é limpo e profissional, com sobreposições de texto claras e fáceis de ler e uma trilha sonora calma e informativa. Este vídeo é ideal para aqueles que buscam criar vídeos polidos e informativos com esforço mínimo.
Prompt 2
Este vídeo de 60 segundos é feito para pequenos empresários e empreendedores ansiosos para causar um grande impacto com suas ações de marketing. Ele destaca a eficiência técnica da ferramenta de gravação de tela da HeyGen, perfeita para criar demonstrações de produtos e tutoriais. O estilo visual é nítido e cativante, com foco na clareza e detalhe, enquanto o áudio apresenta uma narração amigável e acessível. Este vídeo é imperdível para quem procura melhorar a presença online de sua marca com conteúdo de vídeo de alta qualidade.
Prompt 3
Direcionado a influenciadores de mídias sociais e profissionais de marketing digital, este vídeo de 45 segundos destaca o potencial criativo dos modelos pré-fabricados e da biblioteca de mídia da HeyGen. Com um estilo visual vibrante e energético, o vídeo demonstra como os usuários podem criar rapidamente conteúdos que chamam a atenção e se destacam em qualquer plataforma. O áudio é animado e vivaz, complementando perfeitamente as imagens aceleradas. Este vídeo é perfeito para aqueles que querem criar vídeos impressionantes sem gastar horas na edição.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole no campo de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
background image of a robotic facebackground image of a robotic face

Motor Criativo

Sem equipe. Sem cortes. Apenas o seu Agente de Vídeo IA em ação

Agent é o primeiro motor criativo desenvolvido para transformar uma única instrução em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativo

Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.

Construído com Estrutura e Propósito

Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.

Avaliações

Como funciona um criador de vídeos promocionais vitalício

Desbloqueie o poder da criação de vídeos com inteligência artificial com a nossa oferta vitalícia de criador de vídeos. Siga estes quatro passos simples para criar vídeos impressionantes sem esforço.

1
Step 1
Crie com Avatares de IA
Inicie sua jornada de criação de vídeos selecionando entre uma variedade de avatares de IA. Esses avatares podem ser personalizados para se adequar à personalidade da sua marca, tornando seus vídeos mais envolventes e relacionáveis.
2
Step 2
Escolha Modelos Pré-fabricados
Economize tempo e esforço escolhendo entre uma variedade de modelos pré-fabricados. Esses modelos são projetados para se adequarem a diferentes temas e estilos, permitindo que você se concentre no conteúdo em vez do design.
3
Step 3
Adicionar Narrações Automáticas
Aprimore seus vídeos com narrações automáticas. Nossa tecnologia impulsionada por IA gera narrações com som natural, garantindo que sua mensagem seja entregue de forma clara e eficaz.
4
Step 4
Exportação com Opções Ilimitadas
Assim que seu vídeo estiver pronto, exporte-o com opções ilimitadas. Seja qual for a necessidade de diferentes proporções ou formatos, nossa plataforma suporta uma ampla gama de configurações de exportação para atender às suas necessidades.

Casos de Uso

O criador de vídeos promocionais vitalícios da HeyGen oferece uma ferramenta de criação de vídeos com inteligência artificial que simplifica a produção de conteúdo com recursos como conversão de texto em vídeo e narrações automáticas, tornando-o ideal para criadores que buscam eficiência e criatividade.

Aumente o engajamento e a retenção no treinamento com IA

.

Enhance educational content with AI-enhanced voice and auto-captions to improve learner engagement and understanding.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen utiliza a IA para a criação de vídeos?

A HeyGen utiliza a criação de vídeos com o poder da IA para transformar roteiros em vídeos envolventes usando avatares de IA e narrações automáticas. Essa integração perfeita da automação impulsionada por IA garante um processo de produção de vídeo criativo e eficiente.

Quais recursos técnicos o HeyGen oferece para edição de vídeo?

A HeyGen oferece uma plataforma completa de edição de vídeo com recursos como conversão de texto em vídeo, remoção de fundo e legendas automáticas. Essas ferramentas são projetadas para aprimorar os aspectos técnicos da criação de vídeos, tornando-a amigável e eficiente.

O HeyGen suporta projetos de vídeo multilíngues?

Sim, a HeyGen oferece suporte multilíngue, permitindo que os usuários criem vídeos em vários idiomas. Esse recurso é complementado por capacidades de voz aprimoradas por IA, garantindo voiceovers precisos e com sonoridade natural.

O HeyGen inclui ferramentas para gravação de tela?

O HeyGen inclui uma ferramenta de gravação de tela que suporta gravação em 4K, permitindo aos usuários capturar conteúdo de vídeo de alta qualidade. Este recurso é ideal para criar tutoriais e apresentações de nível profissional.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo