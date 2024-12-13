Casos de Uso

A HeyGen revoluciona a criação de vídeos de relatórios de licenciamento ao aproveitar a geração de vídeos por IA, garantindo a integração perfeita de elementos de licenciamento de vídeo como sincronização e licenças de uso principal. Essa abordagem minimiza os riscos de infração de direitos autorais enquanto utiliza música livre de royalties e filmagens de banco de imagens.