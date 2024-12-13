Crie um vídeo de microaprendizagem de 45 segundos para equipes de RH e novos contratados, projetado para introduzir o conceito de viés inconsciente no local de trabalho. O estilo visual deve ser acessível e profissional, usando gráficos limpos e uma narração amigável de IA para explicar ideias complexas de forma simples. Este vídeo aproveitará efetivamente a geração de narração da HeyGen para transmitir sua mensagem de forma clara e envolvente, tornando-o ideal para treinamentos de inclusão.

