Criador de Vídeos de Treinamento de Inclusão: Conteúdo Envolvente com IA

Aproveite avatares de IA para criar vídeos de treinamento de diversidade e inclusão personalizados e envolventes que ressoam com sua equipe.

Crie um vídeo de microaprendizagem de 45 segundos para equipes de RH e novos contratados, projetado para introduzir o conceito de viés inconsciente no local de trabalho. O estilo visual deve ser acessível e profissional, usando gráficos limpos e uma narração amigável de IA para explicar ideias complexas de forma simples. Este vídeo aproveitará efetivamente a geração de narração da HeyGen para transmitir sua mensagem de forma clara e envolvente, tornando-o ideal para treinamentos de inclusão.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo dinâmico de 60 segundos direcionado a todos os funcionários e liderança da empresa, com o objetivo de inspirar a participação em uma nova iniciativa de diversidade e inclusão. A apresentação visual deve apresentar uma variedade diversificada de avatares de IA interagindo positivamente, com uma trilha sonora animada, criando um conteúdo envolvente. Utilize os avatares de IA da HeyGen para representar visualmente vários membros e funções da equipe, promovendo um senso de pertencimento e conscientização para vídeos de treinamento sobre diversidade e inclusão.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo instrucional conciso de 30 segundos para líderes de equipe e gerentes, oferecendo dicas práticas para promover a segurança psicológica durante reuniões de equipe. Este conteúdo curto e envolvente deve empregar um estilo visual animado e limpo com sobreposições de texto encorajadoras, transmitindo sua mensagem com um tom direto e positivo. Aproveitar os Modelos e cenas pré-desenhados da HeyGen garantirá um processo de criação rápido e polido para este vídeo de microaprendizagem.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo informativo de 50 segundos direcionado a profissionais de comunicação e todos os funcionários, explicando a importância crucial das práticas de comunicação acessíveis dentro da organização. O estilo visual e de áudio deve ser calmo e informativo, apresentando exemplos práticos de design acessível enquanto garante legendas claras para todo o conteúdo falado. Este vídeo de treinamento personalizado com IA pode usar efetivamente o recurso de legendas da HeyGen para melhorar a compreensão e a inclusão para um público mais amplo.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Treinamento de Inclusão

Crie vídeos de treinamento de diversidade e inclusão envolventes e eficazes com avatares de IA e recursos inteligentes, tornando o aprendizado acessível e impactante para sua equipe.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece inserindo seu roteiro de treinamento no gerador de texto para vídeo. Nossa IA converterá automaticamente seu texto em um vídeo dinâmico, formando a base do seu conteúdo de treinamento de inclusão.
2
Step 2
Escolha Seu Avatar de IA
Selecione entre uma variedade diversificada de avatares de IA para representar sua mensagem. Personalize sua aparência e utilize narrações de IA para garantir uma apresentação envolvente e relacionável para seus vídeos de treinamento de diversidade e inclusão.
3
Step 3
Adicione Melhorias Visuais
Melhore seu vídeo com modelos de vídeo profissionais, layouts de cena e controles de marca. Incorpore legendas e subtítulos para acessibilidade, garantindo que sua mensagem seja clara e inclusiva para todos os aprendizes.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Uma vez que seus vídeos de treinamento personalizados estejam completos, exporte-os facilmente em vários formatos de proporção. Distribua seus vídeos de microaprendizagem em várias plataformas para fomentar uma cultura de trabalho inclusiva.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Gere vídeos e clipes envolventes para redes sociais em minutos

.

Crie rapidamente vídeos de microaprendizagem e clipes para redes sociais para promover iniciativas de diversidade e inclusão em várias plataformas.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode ajudar a criar vídeos de treinamento de diversidade e inclusão envolventes?

A HeyGen capacita organizações a produzir vídeos de treinamento de diversidade e inclusão altamente envolventes com facilidade. Nosso gerador de vídeos com IA permite criar conteúdo impactante usando avatares de IA realistas e modelos ricos, garantindo que sua mensagem sobre treinamento de inclusão ressoe efetivamente. Esta abordagem criativa ajuda a fomentar uma cultura de trabalho mais inclusiva.

Posso desenvolver vídeos de treinamento personalizados com avatares de IA usando a HeyGen?

Sim, a HeyGen permite que você desenvolva vídeos de treinamento totalmente personalizados com avatares de IA realistas. Você pode personalizar todos os aspectos, desde a aparência do avatar de IA até sua voz e roteiro, tornando seus vídeos de treinamento personalizados adequados para seus objetivos de aprendizagem específicos.

O que torna a HeyGen um gerador de texto para vídeo eficaz para vídeos de treinamento com IA?

A HeyGen se destaca como um gerador de texto para vídeo eficaz porque transforma roteiros em vídeos de treinamento com IA atraentes de forma rápida e eficiente. Nossa plataforma oferece narrações avançadas de IA em vários idiomas e legendas automáticas, melhorando a acessibilidade e garantindo um amplo alcance para seu conteúdo valioso.

Como a HeyGen apoia a criação de vídeos de treinamento com IA de alta qualidade e com marca?

A HeyGen fornece ferramentas abrangentes para criar vídeos de treinamento com IA de alta qualidade e com marca que se alinham à identidade da sua empresa. Você pode utilizar modelos de vídeo personalizáveis, integrar seu logotipo e cores da marca e acessar uma rica biblioteca de mídia para produzir conteúdo de vídeo de treinamento personalizado profissional e coeso.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo