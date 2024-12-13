Crie um vídeo vibrante de 30 segundos para promoção de vendas de fim de ano, projetado para pequenos empresários compartilharem nas redes sociais, destacando suas melhores ofertas. O estilo visual deve ser festivo e acolhedor, utilizando cores vivas e animações divertidas, acompanhado por uma trilha sonora alegre e animada. Os usuários podem facilmente alcançar esse visual e sensação aproveitando o extenso recurso de "Modelos e cenas" do HeyGen para montar rapidamente um vídeo de vendas cativante.

Gerar Vídeo