Desenvolva um vídeo de saudação de 30 segundos para as festas, direcionado a pequenas empresas para enviar aos seus clientes, visando um tom profissional, mas acolhedor, com imagens festivas e uma trilha sonora inspiradora. Esta saudação em vídeo personalizada deve utilizar a geração de voz do HeyGen para transmitir uma mensagem clara e amigável, desejando prosperidade para o novo ano, criando um ponto de contato memorável para a marca.

