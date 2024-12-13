Criador de Vídeos para Central de Ajuda: Crie Vídeos de Suporte Envolventes

Reduza tickets de suporte e melhore a compreensão do cliente gerando rapidamente vídeos a partir de scripts com Geração de Voz em AI.

Crie um tutorial em vídeo de 1 minuto para redatores técnicos, ilustrando como transformar documentação complexa em documentação em vídeo envolvente usando o HeyGen. O estilo visual deve ser limpo e preciso, incorporando sobreposições de texto animado e gravações de tela, enquanto uma narração direta e informativa em AI guia os espectadores a aproveitar a capacidade de texto para vídeo do HeyGen para otimizar a criação de conteúdo.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo impactante de 45 segundos especificamente para gerentes de suporte ao cliente, mostrando a facilidade de criar um criador de vídeos de FAQ com os recursos inovadores do HeyGen. O vídeo deve adotar uma estética visual envolvente e amigável, usando gráficos claros e texto na tela para destacar as principais perguntas, complementado por uma geração de voz em AI profissional e legendas disponíveis para garantir acessibilidade e clareza.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo dinâmico de 90 segundos de demonstração de produto voltado para novos usuários de uma plataforma de AI generativa, demonstrando como entender rapidamente as funcionalidades principais usando os modelos personalizáveis do HeyGen. O estilo visual e de áudio deve ser passo a passo e encorajador, utilizando os diversos modelos e cenas do HeyGen para desmembrar conceitos complexos e incorporando elementos relevantes de suporte de biblioteca de mídia/estoque para enriquecer a experiência de aprendizado.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um tutorial de integração perspicaz de 2 minutos para profissionais de RH e L&D, focando em como criar conteúdo de treinamento consistente e profissional para novos funcionários usando os avatares de AI do HeyGen. O vídeo precisa de um estilo visual polido e acessível, utilizando diversos avatares de AI para apresentar informações claramente, enquanto mostra a flexibilidade de redimensionamento de proporção de aspecto e exportações para adaptar o conteúdo para várias plataformas de comunicação interna.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Criador de Vídeos para Central de Ajuda

Crie documentação em vídeo envolvente para sua central de ajuda ou seção de FAQ de forma rápida e fácil, melhorando o suporte ao cliente e reduzindo tickets de suporte.

1
Step 1
Crie Seu Conteúdo de Vídeo
Cole seu script para gerar instantaneamente conteúdo de vídeo usando texto para vídeo, ou comece com um modelo pré-desenhado para otimizar a produção de vídeos para sua central de ajuda.
2
Step 2
Escolha Seu Apresentador
Selecione entre uma variedade de avatares de AI realistas para representar visualmente sua marca e transmitir sua mensagem de forma eficaz para sua base de conhecimento em vídeo.
3
Step 3
Adicione Narração Envolvente
Gere narrações profissionais em vários idiomas e sotaques com a Geração de Voz em AI, garantindo clareza e acessibilidade para seu público.
4
Step 4
Exporte e Integre
Otimize seu vídeo final para várias plataformas usando redimensionamento de proporção de aspecto, depois exporte para integração perfeita em sua central de ajuda.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Esclareça Tópicos Complexos com Guias em Vídeo

Simplifique recursos e processos de produtos complexos por meio de guias de como fazer e FAQs claros e envolventes.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de suporte ao cliente?

O HeyGen simplifica a produção de vídeos de suporte ao cliente ao permitir que os usuários gerem avatares de AI realistas e narrações diretamente do texto, servindo como um eficiente criador de vídeos de suporte ao cliente. Isso permite a criação rápida de conteúdo útil sem filmagens complexas, melhorando significativamente sua base de conhecimento em vídeo.

O HeyGen pode transformar documentação de texto em conteúdo de base de conhecimento em vídeo?

Sim, o HeyGen se destaca como um criador de vídeos de FAQ ao converter scripts em documentação em vídeo envolvente usando suas capacidades avançadas de texto para vídeo e Geração de Voz em AI. Isso capacita as empresas a construir facilmente uma base de conhecimento em vídeo abrangente a partir de recursos textuais existentes.

Quais recursos o HeyGen oferece para desenvolver tutoriais de integração envolventes?

O HeyGen oferece uma variedade de modelos personalizáveis e avatares de AI para criar tutoriais de integração e demonstrações de produtos de forma rápida e envolvente. Sua plataforma de AI generativa torna simples a produção de conteúdo de vídeo de alta qualidade que educa e envolve novos usuários de forma eficaz.

Como o HeyGen integra gravações de tela no conteúdo de vídeo da central de ajuda?

O editor de vídeo do HeyGen permite a integração perfeita de gravações de tela, tornando-o um criador de vídeos ideal para a central de ajuda em guias detalhados de como fazer e demonstrações de produtos. Você pode combinar capturas de tela com avatares de AI e narrações profissionais para criar documentação em vídeo abrangente que reduz tickets de suporte.

