Crie uma experiência de vídeo teaser de 30 segundos para um episódio de uma série de ficção científica que está por vir, direcionada a fãs ansiosos por um vislumbre de novas narrativas. O estilo visual deve ser sombrio e atmosférico, apresentando cortes rápidos e intensos de momentos-chave, acompanhados por uma trilha sonora suspense e uma narração dramática e profunda. Utilize os "Templates & scenes" do HeyGen para rapidamente definir o clima e a estrutura.

Gerar Vídeo