Gere um vídeo dinâmico de 30 segundos de notícias para profissionais antenados em tecnologia, apresentando um avatar de IA polido entregando insights de última hora da indústria. O estilo visual deve ser elegante e futurista, acompanhado por uma narração energética e informativa e uma trilha sonora eletrônica moderna, aproveitando perfeitamente os avatares de IA da HeyGen para uma apresentação profissional.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo promocional vibrante de 45 segundos direcionado a proprietários de pequenas empresas, projetado para mostrar um novo produto ou serviço. Este vídeo deve empregar uma narrativa visual inspiradora com animações de texto dinâmicas e música orquestral edificante, utilizando efetivamente os extensos Modelos & cenas da HeyGen para agilizar a produção e criar um vídeo de alto engajamento facilmente.
Prompt de Exemplo 2
Elabore um vídeo emocionante de anúncio de noivado de 60 segundos para casais ansiosos para compartilhar suas alegres notícias com familiares e amigos. A estética deve ser calorosa e romântica, misturando fotos preciosas com transições elegantes, acompanhadas por música de piano suave e sentimental. Este vídeo usará o recurso Texto-para-vídeo a partir de roteiro da HeyGen para narrar sua história de amor única com um toque pessoal.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo de engajamento rápido de 15 segundos para redes sociais para criadores de conteúdo e profissionais de marketing, visando capturar a atenção imediata em plataformas como TikTok ou Instagram Reels. O vídeo deve apresentar cortes rápidos, gráficos ousados e um efeito sonoro em tendência, sublinhado por uma geração de Narração clara e impactante da HeyGen para entregar uma chamada à ação concisa.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Notícias de Engajamento

Crie facilmente vídeos de notícias cativantes com nossa plataforma alimentada por IA. Transforme seus roteiros em histórias visuais envolventes que ressoam com seu público.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Notícias
Comece criando ou colando seu roteiro de notícias. Nossa plataforma utiliza este roteiro para gerar o vídeo inicial, estabelecendo a base para seu conteúdo envolvente usando o recurso Texto-para-vídeo a partir de roteiro.
2
Step 2
Adicione Avatares de IA
Dê vida à sua história de notícias selecionando e integrando avatares de IA. Esses apresentadores realistas narrarão seu conteúdo, adicionando um toque dinâmico e profissional ao seu vídeo.
3
Step 3
Personalize as Legendas
Garanta o máximo alcance e acessibilidade adicionando legendas ao seu vídeo. Isso melhora a compreensão e o engajamento do espectador em diversos públicos.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo
Finalize sua criação exportando seu vídeo de notícias. Escolha entre várias proporções e resoluções, garantindo que esteja perfeitamente otimizado para compartilhamento em todas as plataformas de mídia social.

Casos de Uso

Crie Vídeos Explicativos de Notícias Dinâmicos

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos de alto engajamento?

O criador de vídeos de engajamento de IA da HeyGen simplifica o processo ao fornecer uma interface amigável com um editor de arrastar e soltar. Você pode aproveitar nossos diversos modelos de vídeo e avatares de IA realistas para criar conteúdo atraente rapidamente.

Posso personalizar os vídeos de engajamento gerados com a HeyGen?

Sim, a HeyGen oferece amplas opções de personalização para adaptar seus vídeos de engajamento. Você pode facilmente adicionar legendas, escolher entre várias opções de geração de narração, integrar música e editar elementos do vídeo para corresponder à sua marca.

O que torna a HeyGen um criador de vídeos de engajamento de IA eficaz?

A HeyGen se destaca como um criador de vídeos de engajamento de IA eficaz ao permitir que os usuários criem vídeos profissionais com facilidade. Nossa plataforma usa IA avançada para gerar animações dinâmicas, incorporar elementos interativos e aprimorar a narrativa para máximo engajamento do público.

Quais plataformas de mídia social são suportadas para exportações de vídeo da HeyGen?

A HeyGen suporta a exportação de seus vídeos de alto engajamento para uma ampla gama de plataformas de mídia social, incluindo TikTok, Instagram Reels e YouTube Shorts. A plataforma também oferece redimensionamento automático para diferentes plataformas, garantindo que seu conteúdo sempre tenha a melhor aparência.

