Crie um vídeo introdutório de 60 segundos para profissionais corporativos ocupados, explicando os fundamentos da gestão de projetos usando um Criador de Vídeos de eLearning com IA. Este vídeo deve apresentar um avatar profissional de IA transmitindo informações claras e concisas com um tom amigável, utilizando a capacidade de Texto-para-vídeo do HeyGen a partir de um roteiro para geração eficiente de conteúdo e um estilo visual limpo e corporativo.

