Crie um vídeo tutorial conciso de 1 minuto para gerentes de comunidade do Discord, demonstrando como usar eficientemente um editor de vídeo online para Discord para comprimir vídeos. O estilo visual deve ser limpo e passo a passo, apresentando gravações de tela claras e uma narração útil. Destaque a facilidade de "Redimensionamento de proporção e exportações" dentro do HeyGen para garantir que os vídeos se ajustem perfeitamente no Discord sem perda de qualidade, tornando o compartilhamento de conteúdo rápido e fácil.

