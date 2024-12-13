Crie uma atualização urgente e impactante de 1 minuto para redes sociais, destinada a organizações de segurança pública, abordando uma emergência repentina. O estilo visual deve ser direto e informativo, com sobreposições de texto dinâmicas e animações simples que transmitam instruções críticas rapidamente, apoiadas por uma narração clara e autoritária. Direcione este vídeo de resposta a emergências para os residentes locais que precisam de orientação imediata, e utilize os avatares de AI da HeyGen para entregar mensagens-chave com uma presença confiável e relacionável, garantindo comunicação consistente durante eventos caóticos.

