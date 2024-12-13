Imagine um tutorial de 45 segundos sobre criação de vídeos de cibersegurança, projetado para proprietários de pequenas empresas ocupados. O estilo visual deve ser elegante e profissional, apresentando um avatar de IA amigável demonstrando os passos principais, acompanhado por uma narração clara e tranquilizadora. Este vídeo destacará como é fácil criar conteúdo essencial de conscientização sobre segurança, enfatizando a eficiência obtida ao utilizar os avatares de IA da HeyGen para apresentar informações complexas de forma simples.

