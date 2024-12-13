Crie Vídeos Explicativos que Envolvem e Convertem

Transforme suas ideias em vídeos explicativos animados envolventes sem esforço. O recurso de Texto-para-vídeo do HeyGen torna a criação simples.

Imagine criar um vídeo explicativo animado de 30 segundos, direcionado a proprietários de pequenas empresas, para mostrar os benefícios de um novo serviço. O vídeo deve apresentar animações brilhantes e energéticas com uma narração amigável e profissional, utilizando a capacidade de texto-para-vídeo do HeyGen para agilizar a criação de conteúdo.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um tutorial dinâmico de 45 segundos voltado para empreendedores não técnicos, demonstrando como criar vídeos explicativos facilmente. Este vídeo deve empregar um design moderno e limpo com visuais diversos de banco de imagens, música de fundo animada e narração clara e concisa, aproveitando os templates e cenas do HeyGen e o suporte extenso de biblioteca de mídia/estoque.
Prompt de Exemplo 2
Produza um sofisticado vídeo explicativo de 60 segundos para equipes de comunicação corporativa, detalhando uma estratégia de marketing complexa. Esta peça deve apresentar visuais polidos e profissionais com avatares de IA realistas e uma narração persuasiva, usando os avatares de IA e recursos de geração de narração do HeyGen para entregar uma mensagem de alto impacto.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo explicativo educacional conciso de 30 segundos para gerentes de produto, explicando uma nova atualização de recurso. O estilo visual e de áudio deve ser informativo e direto, enfatizando sobreposições de texto claras e legendas para reforçar as mensagens-chave, apoiado pelas legendas/captions e capacidades de redimensionamento e exportação de proporção de aspecto do HeyGen para distribuição versátil.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos Explicativos

Transforme facilmente suas ideias em vídeos explicativos profissionais e envolventes com nossas ferramentas intuitivas e recursos diversificados, projetados para simplificar sua estratégia de marketing.

1
Step 1
Escolha Seu Ponto de Partida
Selecione entre uma variedade de templates de vídeos explicativos ou cole seu roteiro para gerar automaticamente cenas iniciais, estabelecendo a base para sua narrativa.
2
Step 2
Adicione Elementos Visuais
Incorpore visuais atraentes utilizando nossa extensa biblioteca de vídeos e imagens de estoque para cada cena.
3
Step 3
Crie Sua Narração
Aproveite nossa geração de narração com IA para adicionar uma narração clara e profissional, garantindo que sua mensagem seja ouvida de forma clara.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seu projeto e utilize nossas opções de redimensionamento de proporção de aspecto e exportação para obter seu vídeo explicativo em alta definição, otimizado para várias plataformas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Produza Explicativos Envolventes para Mídias Sociais

Crie vídeos explicativos concisos e atraentes para plataformas de mídia social para informar rapidamente e capturar a atenção do público.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode me ajudar a criar vídeos explicativos animados envolventes?

O HeyGen capacita você a criar vídeos explicativos de forma fácil usando avatares de IA e texto-para-vídeo a partir de um roteiro. Nossa plataforma oferece uma biblioteca visual diversificada e templates de vídeos explicativos, simplificando o processo criativo para conteúdos impactantes.

O HeyGen é um criador de vídeos explicativos fácil de usar para iniciantes?

Com certeza. O HeyGen possui um editor de arrastar e soltar fácil de usar e templates pré-desenhados, tornando simples para qualquer pessoa criar vídeos explicativos profissionais sem experiência prévia em edição. Ele é projetado para ser um criador de vídeos explicativos fácil de usar.

Posso incorporar a identidade da minha marca em vídeos explicativos feitos com o HeyGen?

Sim, o HeyGen permite uma personalização robusta da marca. Você pode personalizar seus vídeos com logotipos, cores da marca e adicionar textos e legendas para garantir que cada vídeo explicativo esteja perfeitamente alinhado com sua estratégia de marketing.

Quais recursos avançados o HeyGen oferece para a produção de vídeos explicativos?

O HeyGen fornece ferramentas avançadas de vídeo com IA, incluindo geração de narração realista diretamente do seu roteiro e a capacidade de adicionar música e vídeos de estoque. Você também pode produzir exportações em HD de alta qualidade, garantindo que seus vídeos explicativos pareçam polidos e profissionais.

