Imagine um vídeo informativo de 45 segundos direcionado a proprietários de pequenas empresas e gerentes de marketing, ilustrando como o "AI video maker" da HeyGen pode simplificar o entendimento dos "custos de produção de vídeo." O estilo visual deve ser limpo e moderno, apresentando um "avatar de IA" explicando conceitos complexos com uma "geração de narração" amigável e profissional. Este vídeo deve servir como uma demonstração rápida do "criador de vídeos de detalhamento de custos", mostrando transparência no orçamento para projetos de vídeo.

Gerar Vídeo