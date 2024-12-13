Criador de Vídeos de Regras de Conformidade: Simplifique o Treinamento Regulatório

Capacite os gerentes de treinamento a criar rapidamente vídeos de conformidade regulatória envolventes com avatares de IA realistas.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de treinamento de conformidade de 90 segundos para equipes de RH e novos contratados, focando na ética no local de trabalho. Este vídeo precisa de um estilo visual e de áudio amigável, mas informativo. Ilustre a facilidade de usar os "Modelos e cenas" pré-desenhados do HeyGen e a robusta "Geração de narração" para criar "vídeos de treinamento de conformidade" envolventes que ressoem com o público.
Prompt de Exemplo 2
Como os gerentes de treinamento podem gerar rapidamente uma atualização de 45 segundos sobre conformidade regulatória em mudanças recentes de privacidade de dados para plataformas de e-learning? O vídeo deve ter uma estética visual moderna e elegante, com um tom de áudio direto e informativo. Destaque a capacidade do HeyGen de gerar automaticamente "Legendas/legendas" e integrar visuais relevantes de sua "Biblioteca de mídia/suporte de estoque" para funcionar como um poderoso "criador de vídeos de regras de conformidade" para conteúdo educacional contínuo.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo abrangente de 2 minutos sobre conformidade regulatória multinacional para uma força de trabalho global, explicando políticas de combate à lavagem de dinheiro. Este vídeo deve apresentar um estilo visual polido e internacional e áudio claro e profissional. Demonstre como o HeyGen, como um "criador de vídeos de IA", permite a criação de conteúdo diversificado usando vários "avatares de IA" e garante adaptabilidade em várias plataformas através de "Redimensionamento de proporção e exportações", atendendo "múltiplos idiomas" sem esforço.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Criador de Vídeos de Regras de Conformidade

Crie vídeos de treinamento envolventes e em conformidade usando avatares de IA e tecnologia avançada de texto para vídeo para educar sua equipe de forma eficaz.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Treinamento
Comece inserindo seu conteúdo de conformidade. Nossa capacidade de Texto para vídeo transforma automaticamente seu roteiro em uma narrativa visual atraente, simplificando a produção de vídeos.
2
Step 2
Selecione Apresentadores de IA
Escolha entre uma variedade de avatares de IA para apresentar suas regras e diretrizes. Esses apresentadores realistas aumentam o engajamento e transmitem sua mensagem de forma clara.
3
Step 3
Personalize Visuais e Áudio
Utilize nossos modelos e cenas profissionais para projetar uma aparência polida para seus vídeos. Adicione facilmente branding personalizado e narração de áudio de alta qualidade ao seu conteúdo.
4
Step 4
Exporte para Entrega Sem Complicações
Gere seu vídeo finalizado com capacidades de exportação SCORM, garantindo compatibilidade robusta com várias plataformas de e-learning para fácil distribuição e acompanhamento.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Regras Regulatórias Complexas

Descomplique regulamentos de conformidade intrincados em vídeos de IA claros e compreensíveis, tornando regras complexas acessíveis para todos os funcionários.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de treinamento de conformidade?

O HeyGen simplifica a produção de vídeos de treinamento de conformidade envolventes ao utilizar avatares de IA e tecnologia de Texto para vídeo. Basta inserir seu roteiro, e o criador de vídeos de IA do HeyGen gera conteúdo de alta qualidade de forma eficiente para suas equipes de RH.

Os vídeos do HeyGen podem ser integrados em plataformas de e-learning existentes para conformidade regulatória?

Sim, o HeyGen oferece integração perfeita com LMS e opções de exportação SCORM, tornando-o ideal para e-learning e garantindo conformidade regulatória. Isso permite que os gerentes de treinamento implantem facilmente o conteúdo do criador de vídeos de regras de conformidade dentro de sua infraestrutura de treinamento existente, com Legendas/legendas automáticas.

Quais opções de personalização estão disponíveis para branding de vídeos de conformidade com o HeyGen?

O HeyGen oferece amplos controles de branding para personalizar o conteúdo do seu gerador de vídeos de conformidade legal com o logotipo e as cores da sua empresa. Você também pode utilizar vários modelos e cenas para criar conteúdo com aparência profissional que se alinha perfeitamente com a identidade da sua marca.

O HeyGen suporta a criação de vídeos de conformidade em vários idiomas para equipes globais?

Absolutamente, o HeyGen permite a criação de vídeos de treinamento de conformidade em vários idiomas com capacidades avançadas de geração de narração. Isso garante que suas mensagens de conformidade regulatória alcancem equipes globais diversas de forma eficaz e inclusiva.

