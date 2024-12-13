Criador de Vídeos em Nuvem: Potencializado por IA & Colaborativo

Aumente sua produtividade gerando avatares de IA realistas para apresentações dinâmicas e conteúdo envolvente, tudo na nuvem.

Produza um tutorial técnico de 1 minuto demonstrando o fluxo de trabalho eficiente de um editor de vídeo online para desenvolvedores de software, focando em um estilo visual limpo e profissional com narração clara. O vídeo deve destacar como a conversão de Texto para vídeo a partir de um roteiro, combinada com avatares de IA, pode rapidamente gerar vídeos explicativos concisos e precisos.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um anúncio de produto de 45 segundos voltado para gerentes de marketing B2B, apresentando uma estética moderna e corporativa e um estilo de áudio animado. Este vídeo deve mostrar como os recursos de Geração de Voz e Legendas/legendas do HeyGen simplificam a criação de conteúdo de marketing polido e multilíngue usando um criador de vídeos em nuvem.
Prompt de Exemplo 2
Crie um guia de integração de 90 segundos para departamentos de treinamento de grandes empresas, empregando uma abordagem visual amigável e passo a passo com áudio envolvente e informativo. Ilustre como a utilização dos Modelos & cenas do HeyGen e as capacidades de Redimensionamento de proporção & exportações simplificam a adaptação do conteúdo de software de edição de vídeo em várias plataformas internas.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um mergulho profundo de 60 segundos em recursos para criadores de conteúdo interessados em ferramentas de IA, utilizando um estilo visual dinâmico que mostre diversos tipos de mídia e um tom de áudio entusiástico e informativo. Este vídeo explorará como um gerador de vídeo de IA pode aproveitar o suporte de Biblioteca de mídia/estoque do HeyGen e a Geração de Voz para produzir conteúdo de alta qualidade e envolvente sem esforço.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos em Nuvem

Desbloqueie a criação de vídeos sem interrupções de qualquer lugar com nosso poderoso software em nuvem. Produza vídeos profissionais para qualquer plataforma com ferramentas impulsionadas por IA.

1
Step 1
Crie a Base do Seu Vídeo
Inicie seu projeto selecionando entre diversos "modelos de vídeo" ou use a IA do HeyGen para gerar conteúdo a partir de um roteiro. Isso estabelece a base para o seu vídeo profissional.
2
Step 2
Carregue ou Gere Sua Mídia
Dê vida à sua história importando seus próprios ativos ou aproveitando o "suporte de biblioteca de mídia/estoque" do HeyGen. Enriqueça sua narrativa com narrações e "Transcrição e legendas" automáticas.
3
Step 3
Aplique um Acabamento Profissional
Refine o apelo visual do seu vídeo e garanta a consistência da marca com os "Controles de marca (logotipo, cores)" do HeyGen. Incorpore "Efeitos de animação e transições" dinâmicos para envolver seu público.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Uma vez concluído, exporte facilmente seu vídeo em vários formatos e proporções. Use a plataforma para "exportar, compartilhar ou incorporar" seu produto final em vários canais, alcançando seu público de forma eficiente.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Treinamento e Educação Aprimorados

.

Melhore o aprendizado e a retenção criando vídeos de treinamento envolventes e potencializados por IA que ressoam com seu público.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos com IA?

O HeyGen funciona como um poderoso criador de vídeos em nuvem, aproveitando seu avançado gerador de vídeos de IA para transformar texto em vídeos profissionais. Esta plataforma permite que os usuários criem conteúdo sem esforço, incluindo avatares de IA realistas e narrações sintéticas, diretamente da nuvem.

Quais capacidades de edição de vídeo o HeyGen oferece para equipes?

O HeyGen oferece uma experiência abrangente de editor de vídeo online para equipes, facilitando a colaboração de vídeo sem interrupções em um ambiente de edição de vídeo em nuvem. Os usuários podem facilmente realizar tarefas como juntar e cortar clipes, adicionar Transcrição e legendas, e utilizar vários modelos de vídeo para otimizar seu fluxo de trabalho.

Posso personalizar a presença da minha marca em vídeos criados com o HeyGen?

Absolutamente. O HeyGen oferece controles de marca robustos, permitindo que você integre seu logotipo específico e cores da marca diretamente em seus projetos de vídeo. Uma vez finalizados, você pode exportar, compartilhar ou incorporar seus vídeos com marca em qualquer plataforma desejada sem esforço.

O HeyGen oferece recursos avançados para criar vídeos de cabeça falante?

Sim, o HeyGen se especializa em gerar vídeos de cabeça falante envolventes usando ferramentas sofisticadas de IA. Você pode utilizar a tecnologia de Texto para vídeo para animar roteiros com um gerador de voz de IA, e até mesmo incorporar diversos avatares de IA para apresentar sua mensagem de forma dinâmica.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo