Explainer Video Maker for Clinical Trial Participants
Crie vídeos explicativos de ensaios clínicos envolventes com avatares de IA para aprimorar a educação de pacientes e otimizar o marketing na área da saúde.
Explore Exemplos
Agent é o primeiro motor criativo desenvolvido para transformar uma única instrução em um vídeo completo.
Não gostou do resultado?
Experimente uma destas sugestões.
Agent é o primeiro motor criativo desenvolvido para transformar uma única instrução em um vídeo completo.
Este vídeo explicativo de saúde de 60 segundos foi criado para profissionais da saúde que desejam educar os pacientes sobre a importância dos ensaios clínicos. Com a funcionalidade de texto-para-vídeo do HeyGen, o vídeo combina de forma harmoniosa conteúdo informativo com visuais dinâmicos e avatares de IA, criando uma experiência envolvente e educativa. O estilo visual é profissional, mas acessível, com o objetivo de desmistificar o processo de ensaios clínicos para um público mais amplo.
Um vídeo animado de 30 segundos direcionado a profissionais de marketing da saúde destaca o poder dos modelos de vídeo da HeyGen na criação de vídeos explicativos de ensaios clínicos convincentes. A narrativa ressalta a facilidade de usar modelos para produzir conteúdo de alta qualidade rapidamente, com foco na educação do paciente. O estilo visual é vibrante e moderno, atraindo profissionais de marketing em busca de maneiras inovadoras de comunicar temas complexos da saúde.
Neste vídeo educativo de 45 segundos para pacientes, exploramos o papel dos ensaios clínicos no avanço da saúde. Direcionado a pacientes e suas famílias, o vídeo utiliza a biblioteca de mídia da HeyGen e suporte de estoque para incorporar imagens do mundo real e voz sintetizada por IA, criando uma narrativa confiável e informativa. O estilo visual é acolhedor e tranquilizador, projetado para construir confiança e compreensão entre os espectadores.
Motor Criativo
Sem equipe. Sem cortes. Apenas o seu Agente de Vídeo IA em ação
Agent é o primeiro motor criativo desenvolvido para transformar uma única instrução em um vídeo completo.
Criação de Vídeo Nativo
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
Construído com Estrutura e Propósito
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
Casos de Uso
A HeyGen capacita profissionais da saúde a criar vídeos explicativos de ensaios clínicos envolventes, melhorando a educação e o engajamento dos pacientes com ferramentas impulsionadas por IA.
Simplificar Temas Médicos e Melhorar a Educação na Saúde.
Transform complex clinical trial information into easy-to-understand explainer videos, improving patient comprehension and participation.
Aumente o Engajamento e a Retenção no Treinamento com IA.
Utilize AI voiceover and video templates to create engaging healthcare explainer videos that captivate and educate trial participants.
Perguntas Frequentes
Como o HeyGen aprimora a criação de vídeos explicativos?
A HeyGen revoluciona a criação de vídeos explicativos com suas ferramentas impulsionadas por IA, incluindo avatares de IA e geração de voz. Essas características, combinadas com modelos de vídeo personalizáveis, facilitam a produção de vídeos explicativos de saúde envolventes e vídeos explicativos de ensaios clínicos.
O que torna o HeyGen ideal para o marketing na área da saúde?
HeyGen é ideal para o marketing na área da saúde devido à sua capacidade de criar vídeos animados que comunicam informações complexas de forma eficaz. Com recursos como conversão de texto em vídeo a partir de roteiros e controles de marca, a HeyGen garante que seus vídeos explicativos de saúde sejam informativos e visualmente atraentes.
O HeyGen pode ajudar com vídeos educativos para pacientes?
Sim, o HeyGen é perfeito para criar vídeos educativos para pacientes. Sua biblioteca de mídia e suporte de estoque oferecem uma riqueza de recursos, enquanto a voz gerada por IA e legendas garantem clareza e acessibilidade para públicos diversos.
Por que escolher a HeyGen para produção de vídeos animados?
Escolha a HeyGen para produção de vídeos animados porque ela oferece um conjunto completo de ferramentas, incluindo redimensionamento de proporção e exportação, para personalizar seus vídeos para qualquer plataforma. Isso a torna uma excelente escolha para criar vídeos explicativos de saúde versáteis e profissionais.