Imagine um vídeo personalizado e comovente de 30 segundos, projetado para ser compartilhado com familiares e amigos próximos, exibindo uma coleção de suas fotos e clipes de vídeo mais queridos do ano. O estilo visual deve ser acolhedor e nostálgico, usando uma paleta de cores suave e festiva, complementada por uma melodia instrumental natalina aconchegante. Incorpore facilmente sua mídia usando o suporte de biblioteca/estoque de mídia do HeyGen para criar este vídeo especial de cartão de Natal.

