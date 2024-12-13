Imagine criar uma impressionante apresentação de caligrafia de 30 segundos para o seu Instagram, projetada para artistas aspirantes e designers gráficos. Visualmente, o vídeo deve apresentar animações de texto elegantes e fluidas com música instrumental calma, destacando a delicada dança da tinta no papel. Utilize a capacidade de Texto-para-vídeo do HeyGen a partir de um roteiro para transformar suas citações artísticas e inclua uma geração de Narração suave para narrar a beleza de cada traço.

