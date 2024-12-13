Crie um vídeo promocional envolvente de 30 segundos voltado para entusiastas de gastronomia locais, destacando as ofertas semanais e cortes frescos em sua açougue. O estilo visual deve ser claro e convidativo, com close-ups de carnes premium em iluminação quente e natural, complementado por uma trilha sonora animada e amigável e uma narração profissional gerada usando o recurso de geração de voz do HeyGen, garantindo o engajamento local e atraindo novos clientes para sua loja.

