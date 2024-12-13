Desbloqueie a Criatividade com Nosso Criador de Vídeos com Oferta Especial

Impulsione sua criação de vídeos com nosso motor criativo, tornando vídeos de marketing profissionais e conteúdo social uma facilidade usando poderosos avatares com AI.

Crie um vídeo explicativo dinâmico de 30 segundos direcionado a proprietários de pequenas empresas e aspirantes a criadores de conteúdo, mostrando como o "criador de vídeos com oferta especial" os capacita a produzir vídeos de marketing impressionantes sem esforço. O estilo visual deve ser acelerado, com gráficos modernos e brilhantes e transições rápidas, acompanhado por uma narração energética e profissional. Destaque a simplicidade de começar com "modelos e cenas" pré-desenhados para impulsionar sua criatividade sem precisar de ferramentas de edição extensas.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de marketing elegante de 45 segundos voltado para profissionais de marketing ocupados e gerentes de mídias sociais, demonstrando o poder de um "criador de vídeos com AI" para gerar conteúdo personalizado em escala. O vídeo deve adotar uma estética limpa e profissional, com animações suaves e design sonoro sutil, focando na integração perfeita de "avatares com AI" personalizados para transmitir mensagens-chave. Enfatize como essa ferramenta atua como um motor criativo, simplificando a produção de vídeos do conceito à conclusão.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo explicativo informativo de 60 segundos para educadores e profissionais de e-learning, ilustrando o valor abrangente de uma nova "oferta especial" focada na criação de conteúdo educacional. O estilo visual deve ser limpo, com infográficos animados e texto na tela reforçando os pontos principais, complementado por uma narração amigável e clara. Mostre como o recurso integrado de "Geração de Narração" permite opções de narração diversificadas, tornando tópicos complexos acessíveis e envolventes para vários estilos de aprendizagem.
Prompt de Exemplo 3
Crie um conteúdo energético de 30 segundos para redes sociais, direcionado a influenciadores e pequenas empresas que buscam maximizar seu alcance nas plataformas, destacando a versatilidade de uma solução de "criador de vídeos". O vídeo deve apresentar cortes rápidos, sobreposições de texto em negrito e música em alta, ilustrando como é fácil adaptar o conteúdo. Demonstre o recurso de "Redimensionamento e exportação de proporção de aspecto" para mostrar como um único vídeo pode ser otimizado instantaneamente para Instagram Stories, TikTok e YouTube Shorts, aumentando sua produção de conteúdo nas redes sociais.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos com Oferta Especial

Desbloqueie todo o potencial da sua visão criativa com nosso criador de vídeos com oferta especial, transformando suas ideias em vídeos de marketing profissionais e conteúdo social envolvente de forma rápida e eficiente.

1
Step 1
Selecione a Base do Seu Projeto
Escolha entre uma ampla variedade de modelos e cenas profissionais para definir instantaneamente o cenário do seu vídeo, começando em instantes.
2
Step 2
Gere Elementos Dinâmicos
Aproveite o poder do seu criador de vídeos com AI para gerar avatares com AI personalizados que combinam perfeitamente com sua marca e mensagem.
3
Step 3
Refine Sua Criação
Use o editor intuitivo de arrastar e soltar para organizar cenas sem esforço, adicionar efeitos e ajustar cada detalhe até que seu vídeo esteja perfeito.
4
Step 4
Exporte Sua Obra-Prima
Com seu criador de vídeos com oferta especial, exporte seu vídeo polido em múltiplas proporções de aspecto, garantindo que esteja perfeitamente otimizado para qualquer plataforma ou tela.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Mostre Histórias de Sucesso de Clientes

.

Construa confiança e credibilidade para suas ofertas especiais apresentando depoimentos autênticos de clientes e histórias de sucesso.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a produção criativa de vídeos?

O HeyGen atua como seu criador de vídeos com AI e motor criativo, permitindo que você gere facilmente vídeos de marketing de alta qualidade e conteúdo para redes sociais. Nossa plataforma integra avatares com AI e capacidades intuitivas de texto para vídeo a partir de roteiro para agilizar seu processo criativo.

Quais ferramentas criativas o HeyGen oferece para edição de vídeos?

O HeyGen oferece um conjunto abrangente de ferramentas criativas, incluindo um editor de arrastar e soltar com uma vasta biblioteca de modelos e cenas. Você pode personalizar facilmente seus vídeos com vários efeitos e ferramentas de edição avançadas para dar vida à sua visão criativa.

O HeyGen pode ajudar na geração de narrações e tornar os vídeos acessíveis?

Com certeza. O HeyGen oferece geração avançada de narrações para dar vida ao seu roteiro com narrações de som natural. Além disso, legendas automáticas garantem que seu conteúdo, incluindo vídeos explicativos e de marketing, seja envolvente e acessível a um público mais amplo.

Quais recursos criativos únicos os criadores de conteúdo podem aproveitar com o HeyGen?

O HeyGen capacita os criadores de conteúdo com recursos únicos, como avatares com AI e funcionalidade de texto para vídeo a partir de roteiro. Isso permite transformar conteúdo escrito em narrativas de vídeo dinâmicas, produzindo de forma eficiente conteúdo social atraente e diversificado.

