Garanta uma mensagem de marca consistente e identidade visual em todo o seu conteúdo com controles de marca intuitivos.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Desenvolva um vídeo explicativo conciso de 60 segundos destinado a equipes de vendas e gerentes de produto, ilustrando um novo recurso do produto com clareza e engajamento; este vídeo deve apresentar gráficos brilhantes e limpos e uma trilha sonora animada, utilizando a capacidade de Texto-para-vídeo da HeyGen para converter informações complexas em um formato facilmente digerível.
Produza um vídeo energético de 30 segundos direcionado a gerentes de mídias sociais e criadores de conteúdo, demonstrando como gerar rapidamente conteúdo dinâmico e alinhado à marca para várias plataformas; o estilo visual e de áudio deve ser acelerado e visualmente atraente com música de fundo moderna, fazendo uso eficiente dos Modelos e cenas da HeyGen para produção rápida.
Imagine um vídeo corporativo polido de 50 segundos voltado para gerentes de marca, enfatizando a importância de uma mensagem de marca consistente em todos os pontos de contato digitais; empregue uma estética visual sofisticada com um estilo de áudio autoritário e tranquilizador, impulsionado pela geração de Narração da HeyGen para garantir a uniformidade da voz da marca em todos os ativos de vídeo.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação



Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Criador de Vídeos de Compreensão de Marca

Crie vídeos de marca envolventes com facilidade. Aproveite a IA para transformar suas ideias em conteúdo profissional e alinhado à marca que ressoe com seu público.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro ou Selecione um Modelo
Comece inserindo seu texto ou escolhendo entre uma ampla gama de modelos de vídeo profissionalmente projetados para iniciar seu projeto. Isso aproveita a capacidade de texto-para-vídeo da HeyGen.
2
Step 2
Escolha Seu Avatar e Voz
Dê vida à história da sua marca selecionando entre diversos avatares de IA e gerando narrações com som natural que correspondam à sua mensagem e tom.
3
Step 3
Personalize com Seus Elementos de Marca
Garanta a consistência da marca aplicando o logotipo, cores e fontes da sua empresa usando os controles de marca intuitivos. Você também pode adicionar legendas dinâmicas para clareza.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Uma vez que seu vídeo de marca esteja perfeito, utilize o recurso de redimensionamento de proporção e exportação da HeyGen para baixar sua criação, pronta para ser compartilhada em suas plataformas de mídias sociais ou outros canais de distribuição.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Narrativa de Sucesso do Cliente da Marca

Mostre efetivamente histórias de sucesso de clientes com vídeos de IA envolventes para construir confiança e validar o valor da marca.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen funciona como um criador de vídeos de IA para conteúdo de marca?

A HeyGen é um avançado criador de vídeos de IA projetado para simplificar a criação de vídeos de marca. Ela permite que você gere vídeos de alta qualidade usando avatares de IA e converta texto em vídeo sem esforço, garantindo que sua mensagem de marca seja transmitida de forma eficaz.

Quais opções de personalização criativa estão disponíveis para vídeos na HeyGen?

A HeyGen oferece ampla personalização criativa, incluindo um editor de arrastar e soltar fácil de usar e uma variedade de modelos de vídeo. Você pode personalizar seus vídeos com narrações personalizadas, logotipos de marca e esquemas de cores específicos para manter a conformidade da marca e aprimorar a narrativa da sua marca.

A HeyGen pode criar vídeos explicativos animados a partir de texto de forma eficiente?

Sim, a HeyGen é altamente eficaz na criação de vídeos animados profissionais e vídeos explicativos. Suas capacidades de texto-para-vídeo, combinadas com avatares de IA, transformam seu roteiro em conteúdo visual envolvente rapidamente, perfeito para marketing e educação.

Como a HeyGen pode ajudar empresas a produzir vídeos alinhados à marca para mídias sociais?

A HeyGen capacita empresas a produzir vídeos alinhados à marca para plataformas de mídias sociais com facilidade. Utilize seus controles de marca, uma vasta biblioteca de mídia e recursos de criação rápida de vídeos a partir de texto para entregar consistentemente conteúdo atraente que esteja alinhado com a identidade da sua marca.

