Sim, a HeyGen certamente pode ajudar na compilação de uma apresentação de slides de vídeo de aniversário colaborativa. Enquanto a HeyGen foca na criação, você pode reunir mensagens externamente e depois facilmente fazer upload de clipes, imagens e texto em nossa plataforma. Uma vez finalizado, você pode baixar seu vídeo de aniversário em vários formatos de proporção para fácil compartilhamento em diferentes plataformas, tornando o processo colaborativo suave.