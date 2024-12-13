Criador de Vídeos de Banner: Projete Vídeos Atraentes Instantaneamente

Crie banners de vídeo impressionantes rapidamente. Aproveite nossos 'modelos & cenas' para criar visuais atraentes e aumentar o engajamento.

Crie um banner de vídeo criativo e dinâmico de 15 segundos, projetado para proprietários de pequenas empresas e profissionais de marketing digital, destacando o lançamento de um novo produto com música vibrante e animada e visuais profissionais e envolventes, aproveitando o recurso de Texto-para-vídeo do HeyGen para gerar narrativas atraentes rapidamente.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo de banner energético de 20 segundos para YouTube, direcionado a gamers e criadores de conteúdo do YouTube, promovendo uma transmissão futura com gráficos rápidos e temáticos de jogos e música de fundo épica, utilizando os diversos Modelos & cenas do HeyGen para impulsionar o processo criativo.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo de banner de site conciso de 10 segundos voltado para empresas de e-commerce e prestadores de serviços online, apresentando uma Chamada para Ação clara para impulsionar vendas com um design elegante e moderno e uma narração confiante gerada através da capacidade de Geração de Narração do HeyGen.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo de banner sofisticado de 30 segundos para redes sociais, destinado a agências de marketing e gerentes de marca, articulando os principais ativos da marca e a missão da empresa usando um estilo visual minimalista, música instrumental suave e integrando visuais de alta qualidade da biblioteca de Mídia/estoque do HeyGen.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Banner

Crie facilmente banners de vídeo cativantes para seu site, redes sociais ou canal do YouTube em apenas alguns cliques, aumentando o engajamento e a visibilidade da marca.

1
Step 1
Escolha um Modelo
Inicie seu projeto de vídeo de banner selecionando de uma biblioteca diversificada de modelos de vídeo de banner pré-desenhados ou comece do zero com uma tela em branco.
2
Step 2
Adicione Sua Mídia
Personalize seu banner adicionando suas próprias imagens e clipes de vídeo em alta resolução, ou navegue pela biblioteca de mídia integrada para obter ativos de estoque impressionantes.
3
Step 3
Aplique Sua Marca
Aplique seus ativos de marca exclusivos, ajuste as cores e incorpore animações de texto atraentes para fazer seu banner se destacar.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo
Quando seu vídeo de banner estiver perfeito, exporte-o em alta definição. Otimize sua proporção para integração perfeita em várias plataformas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque Histórias de Sucesso

.

Crie banners de vídeo atraentes para destacar histórias de sucesso de clientes e construir confiança de forma eficaz.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de banner atraentes?

O HeyGen oferece ferramentas intuitivas e uma ampla gama de modelos de vídeos de banner para ajudá-lo a projetar banners de vídeo criativos sem esforço. Você pode personalizar rapidamente esses modelos com seus ativos de marca e animações de texto para produzir visuais atraentes para seu público.

Quais opções de personalização estão disponíveis para meus vídeos de banner no HeyGen?

Com o HeyGen, você tem amplas opções de personalização para seus vídeos de banner, incluindo a integração de seus ativos de marca, seleção de fundos de vídeo e utilização de uma rica biblioteca de mídia de estoque. Isso permite que você produza vídeos de banner únicos e profissionais que realmente representam sua marca.

O HeyGen pode ajudar a otimizar vídeos de banner para diferentes plataformas de mídia social?

Sim, o HeyGen permite que você ajuste facilmente a proporção do vídeo de seus banners e os exporte em alta definição, garantindo que eles fiquem perfeitos em plataformas como YouTube, Facebook ou TikTok. Essa versatilidade torna a experiência de Criador de Banner do YouTube simples e eficaz para diversos canais.

Como o HeyGen melhora o impacto dos meus vídeos de banner com IA?

O HeyGen utiliza ferramentas impulsionadas por IA, incluindo Texto-para-vídeo a partir de roteiro e Geração de Narração, para criar vídeos de banner dinâmicos e envolventes. Isso permite que você crie rapidamente um vídeo de banner que capture a atenção e transmita sua mensagem de forma eficaz em vários espaços digitais.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo