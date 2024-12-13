Criador de Vídeos B2B: Crie Vídeos Profissionais para Negócios

Crie facilmente vídeos profissionais de marketing e vendas com avatares de IA, transformando ideias complexas em conteúdo envolvente.

Crie um vídeo de produto cativante de 30 segundos direcionado a equipes de marketing B2B, destacando um novo recurso de software. O estilo visual deve ser elegante e moderno, utilizando gráficos em movimento vibrantes e um Avatar de IA apresentando os principais benefícios com uma narração profissional e animada gerada diretamente de um roteiro. Este curto vídeo de marketing deve destacar como o produto resolve de forma eficaz um ponto problemático comum no B2B.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de vendas persuasivo de 45 segundos projetado para profissionais de vendas B2B, visando converter potenciais clientes. A estética deve ser dinâmica e confiável, incorporando modelos profissionalmente projetados com transições suaves e uma narração confiante e inspiradora. Utilize o recurso de Texto-para-vídeo a partir de roteiro para garantir uma mensagem consistente e vídeos de vendas visualmente atraentes que ressoem com os tomadores de decisão.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de treinamento informativo de 60 segundos para departamentos de treinamento interno B2B, explicando um procedimento operacional complexo. Adote um estilo visual claro e instrutivo, usando uma mistura de gravações de tela e mídia de estoque relevante da biblioteca de mídia, complementado por uma narração calma e autoritária. Crucialmente, inclua legendas precisas para garantir acessibilidade e compreensão para todos os espectadores dentro da organização.
Prompt de Exemplo 3
Imagine um vídeo explicativo conciso de 20 segundos sobre criação de vídeo com IA, direcionado a proprietários de pequenas empresas e startups B2B em busca de soluções de conteúdo eficientes. O tom visual deve ser energético e inspirador, apresentando cortes rápidos, gráficos modernos e uma narração motivacional e acelerada, garantindo que o vídeo mantenha alto engajamento. Utilize a capacidade de redimensionamento e exportação de proporção de aspecto para adaptar perfeitamente a saída final do criador de vídeo B2B para várias plataformas de mídia social.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Criador de Vídeos B2B

Transforme sem esforço suas comunicações B2B em vídeos envolventes e profissionais com a plataforma de IA do HeyGen, simplificando seu processo de criação de conteúdo.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece escrevendo ou colando seu roteiro de vídeo no HeyGen. Nossa capacidade de Texto-para-vídeo a partir de roteiro transforma instantaneamente seu texto em conteúdo de vídeo dinâmico, estabelecendo a base para sua mensagem.
2
Step 2
Escolha Seus Visuais e Avatares
Selecione a partir de uma biblioteca de modelos profissionalmente projetados e personalize cenas para combinar com sua marca. Integre Avatares de IA realistas para apresentar sua mensagem, dando vida aos seus vídeos B2B sem precisar de uma câmera.
3
Step 3
Adicione Narrações Profissionais
Aprimore seu vídeo com narrações de som natural, geradas diretamente do seu roteiro. Escolha entre diversas vozes e idiomas para transmitir perfeitamente sua mensagem, garantindo clareza e engajamento para seu público empresarial.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Uma vez que seu vídeo esteja polido, exporte-o facilmente em vários formatos e proporções de aspecto adequados para qualquer plataforma. Compartilhe seus vídeos de marketing de alta qualidade com seu público, impulsionando seus esforços de comunicação B2B.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque Histórias de Sucesso de Clientes

Desenvolva vídeos de sucesso de clientes atraentes com Avatares de IA para construir confiança e demonstrar valor comprovado para potenciais clientes B2B.

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos B2B?

HeyGen é um poderoso "criador de vídeos B2B" que simplifica todo o processo de "criação de vídeo com IA", permitindo que as empresas gerem rapidamente conteúdo de alta qualidade. Nossa plataforma utiliza avançados "Avatares de IA" e tecnologia de texto-para-vídeo para transformar roteiros em visuais envolventes com facilidade.

Que tipos de vídeos criativos posso produzir com o HeyGen?

Com o HeyGen, você pode produzir conteúdos diversos, como "vídeos de marketing" atraentes, "vídeos de vendas" eficazes e "vídeos de treinamento" informativos. Nossa plataforma oferece uma ampla seleção de "modelos profissionalmente projetados" para iniciar seus projetos e garantir resultados polidos.

O HeyGen pode personalizar vídeos com branding e vozes personalizadas?

Absolutamente. O HeyGen oferece robustas capacidades de "personalização com IA", permitindo que você integre facilmente seus elementos de marca específicos, incluindo logotipos e cores, usando nossos "controles de branding". Você também pode aprimorar os vídeos com "geração de narração" realista, garantindo que sua mensagem ressoe de forma autêntica.

Além da criação, que suporte o HeyGen oferece para equipes?

O HeyGen facilita a "colaboração" em equipe durante todo o processo de produção de vídeo, melhorando a eficiência do fluxo de trabalho. Também fornecemos soluções integradas de "hospedagem de vídeo", tornando simples gerenciar e compartilhar seu conteúdo finalizado com segurança.

