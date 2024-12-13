Imagine um vídeo explicativo conciso de 30 segundos voltado para profissionais de marketing ocupados, mostrando como eles podem lançar rapidamente uma nova campanha. O estilo visual deve ser limpo e profissional, usando sobreposições de texto dinâmicas e imagens de arquivo, complementado por uma narração em IA animada e clara. Aproveite os extensos Modelos e cenas da HeyGen para iniciar a criação e utilize o gerador de narração em IA para uma narração perfeita.

Gerar Vídeo