Criador de Vídeo Explicativo de Aplicativo: Crie Vídeos Envolventes Rápido

Crie explicativos de aplicativos atraentes rapidamente com nossos avatares de IA, dando vida ao seu produto e aumentando o engajamento.

Imagine um vídeo explicativo conciso de 30 segundos voltado para profissionais de marketing ocupados, mostrando como eles podem lançar rapidamente uma nova campanha. O estilo visual deve ser limpo e profissional, usando sobreposições de texto dinâmicas e imagens de arquivo, complementado por uma narração em IA animada e clara. Aproveite os extensos Modelos e cenas da HeyGen para iniciar a criação e utilize o gerador de narração em IA para uma narração perfeita.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva uma demonstração dinâmica de criador de vídeo explicativo de aplicativo de 45 segundos direcionada a fundadores de startups de tecnologia e gerentes de produto, destacando a integração perfeita. A estética visual deve ser elegante e moderna, apresentando gravações de tela envolventes e transições suaves, aprimoradas por avatares interativos de IA que guiam os espectadores pelos recursos principais. Este vídeo deve utilizar efetivamente os avatares de IA da HeyGen e sua capacidade de Texto-para-vídeo a partir de roteiro para criação de conteúdo eficiente.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo explicativo animado de 60 segundos projetado para educadores e criadores de cursos online, simplificando conceitos complexos para seus alunos. Empregue um estilo de animação amigável e ilustrativo com cores vibrantes e gráficos fáceis de entender, apoiado por Legendas para melhorar a acessibilidade. Utilize o recurso de Legendas da HeyGen e o vasto suporte de Biblioteca de Mídia/estoque para criar uma experiência de aprendizado envolvente e informativa.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo impactante de 20 segundos para agências criativas e criadores de vídeo freelancers, demonstrando a rapidez e flexibilidade de criar conteúdo envolvente. O design visual deve ser ousado e visualmente marcante, incorporando cortes rápidos e gráficos em movimento que chamam a atenção, emparelhados com narrações profissionais geradas instantaneamente. Maximize o impacto aproveitando a geração de Narração da HeyGen e seu redimensionamento de Proporção de aspecto e exportações para entrega versátil em várias plataformas.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeo Explicativo de Aplicativo

Crie vídeos explicativos de aplicativos envolventes com facilidade. Nossa plataforma intuitiva ajuda você a transformar conceitos em visuais profissionais e envolventes que cativam seu público.

1
Step 1
Escolha Sua Base
Selecione de uma biblioteca diversificada de "modelos de vídeo explicativo" profissionais, projetados para mostrar efetivamente os recursos e benefícios do seu aplicativo.
2
Step 2
Crie Sua Narrativa
Cole seu roteiro e dê vida a ele selecionando um "avatar de IA" para apresentar a história do seu aplicativo com uma voz natural e envolvente.
3
Step 3
Personalize Seu Design
Aplique sua marca única com recursos robustos de "personalização", garantindo que seu vídeo reflita a identidade do seu aplicativo por meio de logotipos, cores e estilos visuais.
4
Step 4
Publique Seu Vídeo Explicativo de Aplicativo
Finalize e Exporte seu vídeo, usando "redimensionamento de Proporção de aspecto e exportações" para garantir que ele esteja perfeitamente formatado para qualquer plataforma que você escolher publicar.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque Histórias de Sucesso do Aplicativo

.

Desenvolva vídeos de IA atraentes para mostrar experiências positivas de usuários e histórias de sucesso de clientes, construindo confiança e demonstrando o valor do aplicativo.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos explicativos?

A HeyGen oferece uma plataforma intuitiva para criação de vídeos com IA, permitindo que os usuários criem vídeos explicativos facilmente. Seus recursos robustos agilizam todo o processo de criação de vídeo de forma eficiente.

Posso personalizar o design e a aparência dos meus vídeos explicativos animados com a HeyGen?

Com certeza! A HeyGen oferece amplos recursos de personalização, incluindo uma variedade de modelos de vídeo explicativo e a capacidade de usar diversos avatares de IA para personalizar seus vídeos explicativos animados.

Quais ferramentas a HeyGen oferece para aprimorar a produção de vídeos explicativos?

A HeyGen atua como um software abrangente de vídeo explicativo, oferecendo um avançado gerador de narração em IA e um editor de vídeo fácil de usar. Essas ferramentas permitem sincronizar perfeitamente narrações profissionais e refinar seu conteúdo de vídeo com facilidade.

A HeyGen é adequada para fazer vídeos explicativos de aplicativos para demonstrações de produtos?

Sim, a HeyGen é um criador de vídeo explicativo de aplicativo ideal, projetado para ajudá-lo a criar vídeos explicativos envolventes para demonstrações de produtos. Aproveite os vídeos de IA da HeyGen para demonstrar efetivamente os recursos do seu aplicativo.

