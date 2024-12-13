Gerador de Vídeos de Integração de Clientes por AI para Experiências Rápidas e Envolventes

Simplifique as experiências de novos usuários com vídeos profissionais e avatares AI que garantem compreensão rápida e aumentam o engajamento.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo instrucional dinâmico de 90 segundos para empresas SaaS que buscam suporte multilíngue em seu processo de geração de vídeos de integração de clientes por AI. O estilo visual deve ser limpo e dinâmico, exibindo interfaces de usuário diversas, enquanto avatares profissionais de AI articulam a mensagem, usando a geração de Narração do HeyGen e Redimensionamento de proporção & exportações para alcançar efetivamente um público global.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo de treinamento abrangente de 2 minutos para departamentos de treinamento interno, focado na criação de SOPs detalhados para vídeos de treinamento de novos funcionários. Este vídeo deve apresentar uma narração AI estável e informativa acompanhando gravações detalhadas de tela e gráficos ricos, utilizando os Modelos & cenas do HeyGen e suporte de Biblioteca de mídia/estoque para melhorar a clareza visual e fornecer conteúdo envolvente, potencialmente impulsionado por roteiros gerados automaticamente por AI.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo promocional envolvente de 45 segundos para gerentes de produto, mostrando como personalizar facilmente vídeos para diferentes segmentos de clientes usando um gerador de vídeos de integração de clientes por AI. Empregue um estilo visual moderno e animado com mensagens concisas entregues por um avatar AI amigável, utilizando os avatares AI do HeyGen e Modelos & cenas para produzir vídeos de integração de clientes impactantes e personalizados que ressoam com diversos usuários.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Gerador de Vídeos de Integração de Clientes por AI

Crie vídeos de integração de clientes envolventes e personalizados sem esforço com AI, garantindo que seus novos usuários compreendam e adotem rapidamente seu produto. Simplifique seu processo e melhore a experiência do usuário.

1
Step 1
Escreva Seu Roteiro
Comece inserindo seu conteúdo de integração. Nossa plataforma utiliza tecnologia avançada de Texto-para-vídeo a partir de roteiro para gerar automaticamente o rascunho inicial do vídeo, economizando seu tempo valioso.
2
Step 2
Selecione Seu Apresentador
Escolha entre uma biblioteca diversificada de avatares AI para servir como seu apresentador virtual, trazendo um toque humano e representação consistente da marca para seus vídeos de integração.
3
Step 3
Adicione Sua Identidade de Marca
Integre o visual e a sensação únicos da sua empresa usando controles abrangentes de Branding, garantindo que cada vídeo de integração esteja perfeitamente alinhado com as diretrizes da sua marca.
4
Step 4
Gere e Entregue
Enriqueça seu vídeo com geração de Narração em vários idiomas, depois exporte facilmente seu vídeo de integração final de alta qualidade, pronto para seus clientes.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Construa Confiança com Vídeos de Sucesso do Cliente

Integre histórias de sucesso de clientes geradas por AI em sua integração para construir confiança e ilustrar valor.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de integração de clientes por AI?

O HeyGen utiliza uma plataforma de vídeo AI avançada para transformar roteiros em vídeos de integração de clientes profissionais e envolventes. Os usuários podem facilmente gerar conteúdo de texto-para-vídeo a partir de roteiro, utilizar avatares AI e adicionar narrações AI de alta qualidade, simplificando todo o processo de produção.

Quais opções de personalização estão disponíveis para vídeos criados com o HeyGen?

O HeyGen oferece extensas opções de personalização, incluindo controles de branding para incorporar seu logotipo e cores da marca. Os usuários podem selecionar entre vários modelos de vídeo, adicionar mídia personalizada da biblioteca e refinar seu conteúdo com redimensionamento de proporção para diversas plataformas.

O HeyGen pode produzir vídeos de integração e treinamento multilíngues?

Sim, o HeyGen suporta capacidades multilíngues tanto para vídeos de integração de clientes quanto para vídeos de treinamento de funcionários. Isso inclui a geração de narrações em vários idiomas e a adição automática de legendas, garantindo que seu conteúdo seja acessível e ressoe globalmente.

O HeyGen facilita a colaboração eficiente em equipe e a produção de vídeos?

O HeyGen é projetado para colaboração perfeita, permitindo que as equipes trabalhem juntas de forma eficaz em projetos de vídeo, do roteiro à exportação final. As capacidades de geração de vídeo de ponta a ponta da plataforma economizam significativamente tempo, permitindo a criação e distribuição rápidas de vídeos envolventes.

