

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de 30 segundos destacando a cultura da empresa para novos contratados e partes interessadas internas. Projete visuais brilhantes, animados e energéticos usando os extensos modelos e cenas da HeyGen, complementados por uma narração amigável e motivacional gerada pela geração de narração da HeyGen. Almeje uma excelente qualidade de vídeo para refletir a atmosfera vibrante da empresa.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo explicativo informativo de 60 segundos para proprietários de pequenas empresas e profissionais de marketing, detalhando como criar uma atualização rápida da empresa usando um gerador de vídeo gerado por IA. Mantenha visuais claros e profissionais com narração fácil de entender, utilizando o suporte de biblioteca de mídia/estoque da HeyGen para ilustrar cenas detalhadas. Garanta acessibilidade adicionando legendas automáticas.
Prompt de Exemplo 3
Crie um destaque dinâmico de 20 segundos para usuários existentes e gerentes de produto, demonstrando a facilidade de criar um vídeo gerado por IA para comunicações internas. Foque em visuais rápidos e centrados em UI/UX com uma trilha sonora animada e impactante. Enfatize fluxos de trabalho de produção eficientes destacando o redimensionamento de proporção de aspecto e exportações da HeyGen para várias plataformas.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona um Gerador de Vídeos de Atualização de Empresa de IA

Transforme facilmente suas atualizações de empresa em vídeos envolventes e de alta qualidade usando IA, do roteiro à entrega visual impressionante em apenas alguns passos.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Atualização
Comece escrevendo ou colando seu roteiro de atualização da empresa. A capacidade de texto para vídeo da nossa plataforma usará este texto para gerar a base do seu vídeo, permitindo uma experiência de gerador de texto para vídeo sem interrupções.
2
Step 2
Escolha Seu Estilo Visual
Selecione a partir de uma biblioteca diversificada de modelos e cenas profissionais para definir a estética do seu vídeo. Você também pode personalizar elementos com as cores e o logotipo da sua marca, garantindo uma aparência consistente e profissional usando nossos modelos.
3
Step 3
Adicione Melhorias Envolventes
Enriqueça seu vídeo com mídia adicional da nossa biblioteca ou faça upload do seu próprio conteúdo. Aproveite as legendas automáticas para aumentar o engajamento e garantir clareza para todos os espectadores, simplificando seus fluxos de trabalho de produção.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo Final
Gere sua atualização de empresa com saída de vídeo de alta qualidade. Visualize os resultados, faça os ajustes finais necessários e, em seguida, exporte seu vídeo polido em várias proporções de aspecto, pronto para ser compartilhado em todas as suas plataformas.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destacando o Sucesso do Cliente

.

Comunique efetivamente o impacto da sua empresa criando vídeos de IA atraentes que destacam histórias de sucesso e depoimentos valiosos de clientes.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode elevar meus vídeos de redes sociais com conteúdo gerado por IA?

A HeyGen capacita os criadores a produzir vídeos de alta qualidade para redes sociais usando IA avançada. Nossa plataforma oferece uma ampla gama de modelos e ferramentas para gerar conteúdo envolvente de forma eficiente, garantindo que sua mensagem se destaque por meio de vídeos gerados por IA atraentes.

O que torna a HeyGen um gerador de texto para vídeo eficiente para fluxos de trabalho de produção modernos?

A HeyGen simplifica os fluxos de trabalho de produção transformando roteiros de texto em vídeos profissionais com avatares e narrações de IA. Este gerador de vídeo por IA reduz significativamente a necessidade de edição de vídeo tradicional, acelerando a criação de conteúdo e aprimorando a precisão visual.

A HeyGen pode produzir vídeos com visuais cinematográficos e cenas detalhadas?

Sim, o gerador de vídeo por IA da HeyGen é projetado para oferecer resultados visualmente impressionantes, permitindo que os usuários criem cenas detalhadas com notável precisão visual. Nossas capacidades avançadas garantem uma estética polida, profissional e cinematográfica para seu vídeo gerado por IA.

Como a HeyGen garante precisão física e branding em vídeos de atualização de empresa de IA?

A HeyGen utiliza IA de ponta para gerar vídeos de atualização de empresa com precisão sem precedentes nos movimentos e expressões dos avatares. Os usuários também podem manter uma forte consistência de marca por meio de controles de branding personalizáveis, garantindo que cada vídeo de atualização de empresa de IA esteja perfeitamente alinhado com sua identidade corporativa.

