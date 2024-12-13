Gerador de Vídeos Explicativos na Nuvem com IA para Vídeos Instantâneos

Transforme suas ideias em vídeos explicativos profissionais instantaneamente com nossa poderosa funcionalidade de script-para-vídeo.

514/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de marketing dinâmico de 45 segundos para agências criativas, ilustrando o poder dos vídeos explicativos animados para cativar o público. O estilo visual deve ser elegante e visualmente rico, incorporando narração profissional e música de fundo envolvente. Demonstre como aproveitar os diversos Modelos & cenas do HeyGen e avatares de IA personalizáveis para produzir campanhas atraentes sem esforço.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo inspirador de 60 segundos para criadores de conteúdo, demonstrando como o HeyGen simplifica a criação de conteúdo educacional ou promocional de alta qualidade. O vídeo deve ter um tom informativo com narração clara e visuais de alta qualidade, mostrando como utilizar efetivamente vários modelos de vídeo. Enfatize o benefício da geração rápida de conteúdo através da geração de Narração, permitindo que os criadores se concentrem em sua mensagem.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo explicativo persuasivo de 30 segundos projetado para equipes de vendas, destacando como um Criador de Vídeos Explicativos com IA pode aprimorar apresentações de produtos e comunicação com clientes. O estilo visual deve ser profissional e utilizar elementos de marca, acompanhado por uma narração confiante e clara. Ilustre a facilidade de integrar ativos personalizados da biblioteca de Mídia/suporte de estoque e adicionar Legendas/captions impactantes para alcançar o máximo de público.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos Explicativos na Nuvem com IA

Transforme suas ideias em vídeos explicativos envolventes e de alta qualidade com uma plataforma intuitiva movida por IA.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece inserindo seu texto ou roteiro. O gerador de vídeos explicativos na nuvem com IA converterá suas palavras em cenas, estabelecendo a base para seus vídeos explicativos animados.
2
Step 2
Escolha Seus Visuais
Selecione de uma biblioteca diversificada de modelos de vídeo e avatares de IA para representar sua marca ou mensagem. Personalize facilmente fundos e elementos para corresponder à sua visão.
3
Step 3
Adicione Voz e Branding
Enriqueça seu vídeo com geração de Narração profissional, escolhendo entre várias vozes de IA. Aplique estilos e imagens personalizados para garantir que seu vídeo se alinhe perfeitamente com a identidade da sua marca.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo Explicativo
Revise sua criação, adicione legendas se necessário, e exporte seu vídeo explicativo em alta definição. Sua criação de vídeo movida por IA está agora pronta para ser compartilhada em qualquer plataforma.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Aprimore Treinamento e Educação com Vídeos Explicativos

.

Utilize vídeos explicativos gerados por IA para tornar o conteúdo de treinamento mais envolvente e melhorar a retenção dos alunos.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos explicativos animados?

O HeyGen funciona como um gerador intuitivo de vídeos explicativos na nuvem com IA, permitindo que os usuários criem facilmente vídeos explicativos animados envolventes. Ele utiliza avatares de IA avançados e uma biblioteca de modelos de vídeo para agilizar todo o processo criativo.

O HeyGen pode ajudar na produção de vídeos de marketing de alta qualidade para vendas e marketing?

Com certeza, o HeyGen capacita equipes de vendas e marketing a produzir vídeos de marketing profissionais com facilidade. Sua funcionalidade de script-para-vídeo, juntamente com a robusta geração de narração e legendas automáticas, garante conteúdo em Resolução de Vídeo HD pronto para qualquer plataforma.

Quais opções de personalização estão disponíveis para vídeos criados com o HeyGen?

O HeyGen oferece amplas opções de personalização, permitindo que os usuários incorporem estilos e imagens personalizados para corresponder à identidade de sua marca. Os usuários podem aplicar controles de branding, integrar seu logotipo e utilizar uma rica biblioteca de mídia/suporte de estoque para criar vídeos animados únicos.

Com que rapidez os criadores de conteúdo podem gerar vídeos com IA usando o HeyGen?

O HeyGen é projetado para criação rápida de vídeos com IA, permitindo que criadores de conteúdo transformem ideias em vídeos animados rapidamente. Sua interface amigável e capacidades eficientes de texto-para-vídeo garantem um rápido retorno sem comprometer a qualidade.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo