Crie um vídeo educativo de 60 segundos para pacientes, fornecendo instruções essenciais de cuidados pós-operatórios após um procedimento dentário comum. Este vídeo, destinado a pacientes pós-procedimento, deve manter um estilo visual acolhedor e tranquilizador, complementado por um tom de áudio calmo e claro, utilizando os avatares de IA da HeyGen para transmitir as informações de forma profissional e empática, garantindo que os pacientes se sintam bem informados e cuidados durante a recuperação.

