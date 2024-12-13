Criador de Vídeos para Programas Extracurriculares: Aumente as Inscrições Hoje

Crie facilmente vídeos cativantes de marketing escolar para envolver alunos e educadores, impulsionado por modelos e cenas intuitivos.

Crie um vídeo promocional vibrante de 30 segundos direcionado a pais e futuros alunos, destacando as atividades dinâmicas e os benefícios do seu programa extracurricular. Utilize o recurso de Texto-para-vídeo do HeyGen para gerar rapidamente conteúdo envolvente, combinado com um estilo visual energético e áudio animado para aumentar as inscrições.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo informativo de 45 segundos voltado para professores e coordenadores de programas, destacando o valor educacional e as oportunidades de aprendizado baseado em projetos dentro do seu programa. Este vídeo deve apresentar um estilo visual profissional com narração clara gerada usando a geração de Voz do HeyGen, aproveitando seus Modelos e cenas para um visual polido.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo envolvente de 60 segundos para redes sociais, direcionado a membros da comunidade e potenciais parceiros, ilustrando o impacto positivo e as experiências únicas oferecidas pelo seu programa extracurricular. Empregue um estilo visual comovente com música de fundo inspiradora, garantindo acessibilidade através de Legendas e visuais aprimorados do suporte de biblioteca de mídia/estoque do HeyGen para ajudar a compartilhar vídeos online.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo divertido de 30 segundos de recapitulação para alunos existentes e suas famílias, resumindo atividades recentes e celebrando conquistas dentro do programa. Adote um estilo visual lúdico e dinâmico com música alegre e personalize elementos do vídeo, utilizando avatares de IA do HeyGen para personagens envolventes e garantindo amplo alcance com redimensionamento de proporção e exportações para várias plataformas.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos para Programas Extracurriculares

Crie vídeos envolventes sem esforço para mostrar seus programas extracurriculares, atrair alunos e conectar-se com os pais, tudo sem precisar de habilidades de edição de vídeo.

1
Step 1
Escolha um Modelo
Selecione entre uma ampla gama de "Modelos de Vídeo para Programas Extracurriculares" profissionais projetados para atender a diversas atividades e necessidades de marketing. Esses "modelos e cenas" pré-construídos oferecem um ponto de partida perfeito, garantindo um visual polido instantaneamente.
2
Step 2
Adicione Seu Conteúdo
Personalize facilmente o modelo escolhido adicionando fotos, vídeos e texto específicos do seu programa. Utilize a "biblioteca de mídia/suporte de estoque" integrada ou faça upload de seus próprios recursos para "personalizar o conteúdo do vídeo" que realmente representa suas ofertas.
3
Step 3
Aplique Toques Profissionais
Aprimore seu projeto de "criador de vídeos educacionais" com recursos avançados. Gere narrações com som natural usando nossas ferramentas de "geração de voz", garantindo que sua mensagem seja clara e envolvente para alunos e pais.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seu vídeo e prepare-o para distribuição. Use "redimensionamento de proporção e exportações" para otimizar seu vídeo para diferentes plataformas, depois "compartilhe vídeos online" facilmente para aumentar as inscrições e promover seus programas extracurriculares.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Aprimore o Engajamento no Programa Educacional

.

Aumente o engajamento e a retenção de alunos em programas extracurriculares criando conteúdo educacional dinâmico e interativo sem esforço.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode melhorar nossos esforços de marketing de vídeo para programas extracurriculares?

O HeyGen capacita você a criar vídeos atraentes para programas extracurriculares sem esforço. Utilize avatares de IA e modelos personalizáveis para aumentar as inscrições e alcançar efetivamente alunos e educadores em potencial.

O HeyGen oferece modelos especificamente para conteúdo educacional ou extracurricular?

Sim, o HeyGen oferece uma ampla gama de Modelos de Vídeo para Programas Extracurriculares. Eles permitem que professores e educadores personalizem rapidamente o conteúdo de vídeo para diversas atividades e aprendizado baseado em projetos.

O que torna o HeyGen um criador de vídeos educacionais acessível para todos os níveis de habilidade?

O HeyGen é projetado para eficiência, não exigindo habilidades para criar vídeos educacionais de alta qualidade. Sua interface intuitiva e capacidades de texto-para-vídeo tornam a criação de vídeos simples para alunos e educadores.

O HeyGen pode ajudar a produzir vídeos de marketing escolar para plataformas de redes sociais?

Absolutamente, o HeyGen é ideal para gerar vídeos dinâmicos de marketing escolar otimizados para redes sociais. Crie e compartilhe vídeos online facilmente para expandir seu alcance e envolver sua comunidade.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo