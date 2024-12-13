A HeyGen oferece amplo controle criativo através de seu editor intuitivo de arrastar e soltar, permitindo que você personalize modelos de vídeos explicativos para se adequar à sua marca. Você pode incorporar sua identidade visual, utilizar uma rica biblioteca de mídia e adicionar legendas para garantir que seu conteúdo de marketing em vídeo esteja perfeitamente alinhado com sua visão.