Desenvolva um vídeo instrucional de 90 segundos demonstrando como atletas aspirantes podem utilizar um criador de vídeos de destaque admiral para criar vídeos de destaque esportivo atraentes para aplicações em faculdades. O estilo visual deve ser limpo e profissional, com sobreposições de texto claras na tela, enquanto uma voz encorajadora de IA fornece orientações passo a passo. Este vídeo utilizará a geração de narração da HeyGen para garantir uma experiência de áudio de alta qualidade.

