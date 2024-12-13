Gerador de Vídeos Criativos de Anúncios: Crie Anúncios em Vídeo Vencedores

Produza facilmente anúncios em vídeo vencedores para qualquer plataforma usando nossos avatares de IA avançados para engajar seu público.

456/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo persuasivo de 45 segundos especificamente para agências de publicidade e profissionais de marketing de performance, ilustrando como gerar rapidamente múltiplos criativos de anúncios para campanhas diversas. Empregue uma estética visual limpa e profissional com cortes rápidos e texto informativo na tela, acompanhado por uma narração autoritária explicando os ganhos de eficiência. Este vídeo deve demonstrar o poder da capacidade de Texto-para-vídeo da HeyGen para agilizar a produção.
Prompt de Exemplo 2
Para marcas globais de e-commerce, é necessário um vídeo explicativo envolvente de 60 segundos, destacando a facilidade de criar vídeos de produtos personalizados em escala. A apresentação visual deve ser clara e concisa, usando uma mistura de gravações de tela e imagens elegantes do produto, aprimoradas por uma narração amigável e semelhante à humana. Este vídeo aproveitará o recurso de Geração de Narração da HeyGen para produzir narrações em múltiplos idiomas, enfatizando o alcance global.
Prompt de Exemplo 3
E se um vídeo de UGC de IA divertido de 30 segundos pudesse direcionar criadores de conteúdo e profissionais de marketing de mídia social, transformando sem esforço uma ideia de 'roteiro viral' em realidade? Seu estilo visual seria vibrante e informal, imitando tendências populares de mídia social com sobreposições de texto dinâmicas e transições peculiares, ao som de música de fundo em alta. Os Modelos e cenas da HeyGen seriam integrados para mostrar como conteúdos únicos e chamativos podem ser montados rapidamente.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos Criativos de Anúncios

Transforme ideias em anúncios em vídeo de alto impacto com nosso gerador movido por IA. Crie criativos envolventes em minutos que capturam a atenção e geram resultados.

1
Step 1
Crie Seu Anúncio com um Modelo
Comece selecionando de uma biblioteca diversificada de modelos de vídeo profissionais. Esses layouts pré-desenhados oferecem um início rápido para suas necessidades de gerador de vídeos criativos de anúncios, permitindo que você construa narrativas envolventes rapidamente usando modelos e cenas.
2
Step 2
Adicione Atores de IA Envolventes
Enriqueça seu criativo de anúncio integrando Atores de IA. Escolha entre uma variedade de avatares de IA para transmitir sua mensagem, adicionando um toque humano e presença dinâmica aos seus vídeos sem a necessidade de filmagem tradicional.
3
Step 3
Aplique Sua Identidade de Marca
Personalize seus criativos de anúncios com seus elementos de marca únicos. Utilize controles abrangentes de branding (logo, cores) para garantir que seus vídeos sejam consistentes com a estética da sua empresa e reforcem sua mensagem de forma eficaz.
4
Step 4
Exporte para Anúncios em Vídeo Vencedores
Finalize seu anúncio em vídeo e prepare-o para distribuição. Use redimensionamento de proporção e exportações para adaptar seu criativo para várias plataformas, garantindo que seus anúncios em vídeo vencedores fiquem perfeitos em todos os lugares onde você os publicar.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Desenvolva Anúncios de Testemunhos Cativantes

.

Transforme histórias de sucesso de clientes em anúncios em vídeo poderosos usando avatares de IA, construindo confiança e credibilidade para sua marca.

background image

Perguntas Frequentes

A HeyGen pode gerar anúncios em vídeo vencedores de forma eficaz?

Sim, a HeyGen é um gerador de vídeos de IA avançado projetado para produzir anúncios em vídeo vencedores e criativos de anúncios atraentes. Aproveite nossa poderosa plataforma para transformar roteiros em vídeos de alta qualidade usando avatares de IA e modelos de vídeo versáteis, garantindo que suas campanhas se destaquem.

Que tipo de Atores de IA posso usar com a HeyGen?

A HeyGen oferece uma gama diversificada de avatares de IA realistas e Atores de IA, permitindo que você crie criativos de anúncios envolventes. Você pode personalizar esses avatares em nosso editor intuitivo de arrastar e soltar, incorporando a identidade única da sua marca para vídeos de produtos e mais.

A HeyGen simplifica o processo de produção de vídeos para profissionais de marketing?

Sim, a HeyGen simplifica significativamente a produção de vídeos, permitindo que os Profissionais de Marketing de Performance gerem rapidamente criativos de anúncios de alto impacto a partir de roteiros virais. Com geração de narração integrada e a capacidade de localizar em todos os idiomas, a HeyGen ajuda você a alcançar audiências globais de forma eficiente.

Quais ativos criativos a HeyGen oferece para vídeos de produtos?

A HeyGen fornece uma extensa biblioteca de modelos de vídeo e mídia de estoque para elevar seus vídeos de produtos e b-roll de produtos. Você pode facilmente combinar esses elementos com branding personalizado, música e narrações de IA para produzir criativos de anúncios cativantes que realmente destacam suas ofertas.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo