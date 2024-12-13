Gerador de Vídeos Criativos de Anúncios: Crie Anúncios em Vídeo Vencedores
Produza facilmente anúncios em vídeo vencedores para qualquer plataforma usando nossos avatares de IA avançados para engajar seu público.
Crie um vídeo persuasivo de 45 segundos especificamente para agências de publicidade e profissionais de marketing de performance, ilustrando como gerar rapidamente múltiplos criativos de anúncios para campanhas diversas. Empregue uma estética visual limpa e profissional com cortes rápidos e texto informativo na tela, acompanhado por uma narração autoritária explicando os ganhos de eficiência. Este vídeo deve demonstrar o poder da capacidade de Texto-para-vídeo da HeyGen para agilizar a produção.
Para marcas globais de e-commerce, é necessário um vídeo explicativo envolvente de 60 segundos, destacando a facilidade de criar vídeos de produtos personalizados em escala. A apresentação visual deve ser clara e concisa, usando uma mistura de gravações de tela e imagens elegantes do produto, aprimoradas por uma narração amigável e semelhante à humana. Este vídeo aproveitará o recurso de Geração de Narração da HeyGen para produzir narrações em múltiplos idiomas, enfatizando o alcance global.
E se um vídeo de UGC de IA divertido de 30 segundos pudesse direcionar criadores de conteúdo e profissionais de marketing de mídia social, transformando sem esforço uma ideia de 'roteiro viral' em realidade? Seu estilo visual seria vibrante e informal, imitando tendências populares de mídia social com sobreposições de texto dinâmicas e transições peculiares, ao som de música de fundo em alta. Os Modelos e cenas da HeyGen seriam integrados para mostrar como conteúdos únicos e chamativos podem ser montados rapidamente.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Crie Anúncios em Vídeo de Alto Desempenho.
Aproveite as capacidades do gerador de vídeos de IA para produzir criativos de anúncios vencedores rapidamente, aumentando o desempenho da campanha e o ROI.
Produza Anúncios Envolventes para Mídias Sociais.
Gere rapidamente anúncios em vídeo dinâmicos e virais para mídias sociais e clipes, capturando a atenção do público com atores de IA e modelos.
Perguntas Frequentes
A HeyGen pode gerar anúncios em vídeo vencedores de forma eficaz?
Sim, a HeyGen é um gerador de vídeos de IA avançado projetado para produzir anúncios em vídeo vencedores e criativos de anúncios atraentes. Aproveite nossa poderosa plataforma para transformar roteiros em vídeos de alta qualidade usando avatares de IA e modelos de vídeo versáteis, garantindo que suas campanhas se destaquem.
Que tipo de Atores de IA posso usar com a HeyGen?
A HeyGen oferece uma gama diversificada de avatares de IA realistas e Atores de IA, permitindo que você crie criativos de anúncios envolventes. Você pode personalizar esses avatares em nosso editor intuitivo de arrastar e soltar, incorporando a identidade única da sua marca para vídeos de produtos e mais.
A HeyGen simplifica o processo de produção de vídeos para profissionais de marketing?
Sim, a HeyGen simplifica significativamente a produção de vídeos, permitindo que os Profissionais de Marketing de Performance gerem rapidamente criativos de anúncios de alto impacto a partir de roteiros virais. Com geração de narração integrada e a capacidade de localizar em todos os idiomas, a HeyGen ajuda você a alcançar audiências globais de forma eficiente.
Quais ativos criativos a HeyGen oferece para vídeos de produtos?
A HeyGen fornece uma extensa biblioteca de modelos de vídeo e mídia de estoque para elevar seus vídeos de produtos e b-roll de produtos. Você pode facilmente combinar esses elementos com branding personalizado, música e narrações de IA para produzir criativos de anúncios cativantes que realmente destacam suas ofertas.