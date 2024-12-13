Criador de Vídeos de Campanha Publicitária: Crie Anúncios em Vídeo Envolventes

Crie vídeos de campanha publicitária envolventes online para todas as plataformas, aproveitando nossa extensa biblioteca de Modelos e cenas.

Imagine um vídeo vibrante de 30 segundos para redes sociais, direcionado especificamente para pequenas empresas e profissionais de marketing ansiosos para lançar novas campanhas publicitárias. Este conteúdo envolvente deve ter uma estética moderna e animada, com uma narração clara e envolvente, demonstrando como os usuários do HeyGen podem personalizar rapidamente modelos e cenas e animar uma mensagem usando diversos avatares de IA, servindo efetivamente como uma solução de criador de vídeos online para implantação rápida.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Considere a criação de um vídeo de produto profissional de 45 segundos, voltado para empresas de e-commerce, ilustrando o processo de produção sem complicações dentro do HeyGen. O estilo visual deve ser limpo e meticulosamente focado no produto, complementado por uma narração profissional e legendas essenciais para alcançar um público global. Enfatize a capacidade do HeyGen de transformar um simples roteiro em um vídeo polido usando Texto-para-vídeo a partir do roteiro, tornando-o uma ferramenta ideal para criar anúncios em vídeo sem esforço.
Prompt de Exemplo 2
Vamos conceituar um anúncio autêntico de 60 segundos de UGC, projetado para profissionais de marketing de desempenho, destacando a rápida iteração e a versatilidade da plataforma. Este vídeo precisa de uma sensação dinâmica e gerada pelo usuário, com música de fundo energética, e deve demonstrar vividamente a capacidade do HeyGen de produzir facilmente múltiplas variantes, aproveitando o redimensionamento de proporção e exportações para vários canais sociais. Ilustre o poder de um criador de anúncios em vídeo de IA gerando rapidamente diversos estilos de porta-vozes usando avatares de IA para simular depoimentos autênticos de usuários.
Prompt de Exemplo 3
Imagine um anúncio animado envolvente de 30 segundos, voltado para empresas que lançam novos produtos ou serviços, apresentando um estilo visual ilustrativo e amigável, acompanhado por uma narração clara e concisa que explica os principais benefícios. Este prompt deve focar em como a rica biblioteca de mídia/estoque do HeyGen e os modelos e cenas pré-construídos podem rapidamente dar vida a ideias complexas, posicionando-o como um criador de vídeos de campanha publicitária perfeito para conteúdo de forma curta e impactante.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Criador de Vídeos de Campanha Publicitária

Crie facilmente anúncios em vídeo envolventes para qualquer plataforma, transformando ideias em campanhas de alta qualidade com ferramentas e recursos impulsionados por IA.

1
Step 1
Crie Seu Conceito de Anúncio
Comece escolhendo entre modelos de vídeo pré-fabricados ou inserindo seu roteiro para gerar cenas e conteúdo iniciais usando nosso editor intuitivo.
2
Step 2
Selecione Seus Elementos Visuais
Enriqueça seu anúncio com avatares de IA, mídia de estoque da nossa biblioteca ou faça upload de seus próprios ativos para dar vida ao seu anúncio.
3
Step 3
Aplique a Identidade da Marca e Refine
Personalize seu vídeo com controles de marca, adicione narrações, música e legendas para corresponder à identidade única da sua marca.
4
Step 4
Exporte e Lance Sua Campanha
Gere seu vídeo final, utilizando o redimensionamento de proporção para se adequar a várias plataformas, e faça o download, pronto para sua próxima campanha publicitária.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque Histórias de Sucesso de Clientes

.

Crie vídeos autênticos e envolventes com IA apresentando depoimentos de clientes para construir confiança e persuadir novos públicos.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode me ajudar a criar anúncios em vídeo de forma rápida e criativa?

O HeyGen permite que você gere rapidamente anúncios em vídeo envolventes usando avatares de IA, diversos modelos e capacidades de texto-para-vídeo, simplificando significativamente a produção de sua campanha publicitária. Isso permite que profissionais de marketing de desempenho criem anúncios em vídeo vencedores de forma eficiente para qualquer plataforma.

Quais opções criativas o HeyGen oferece para vídeos de campanha publicitária personalizados?

O HeyGen oferece ampla personalização para suas campanhas publicitárias, permitindo que você use as cores da sua marca, logotipos e uma ampla gama de modelos de vídeo pré-fabricados. Você também pode aproveitar avatares de IA e cenas animadas para criar anúncios em vídeo únicos e memoráveis, garantindo que sua marca se destaque.

Posso usar o HeyGen para fazer vários tipos de anúncios em vídeo, como vídeos de produtos ou anúncios UGC?

Sim, o HeyGen é um criador de anúncios em vídeo online versátil que suporta a criação de diversos formatos de anúncios, incluindo vídeos de produtos envolventes e anúncios UGC autênticos. Seus recursos de Edição de IA e funcionalidade de roteiro-para-vídeo ajudam a adaptar o conteúdo para vários anúncios em redes sociais e táticas de marketing.

Como os avatares de IA e roteiros do HeyGen melhoram minha produção de anúncios em vídeo?

Os avatares de IA do HeyGen dão vida aos seus roteiros com narrações e expressões realistas, oferecendo uma ferramenta poderosa para seus vídeos de campanha publicitária. Isso simplifica a criação de vídeos publicitários dinâmicos e permite a fácil geração de variantes de vídeo para testar e otimizar suas campanhas.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo