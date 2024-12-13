Criador de Vídeos de Notícias de Aquisição: Crie Histórias de Última Hora Instantaneamente

Simplifique a produção de conteúdo de notícias e gere vídeos profissionais de última hora a partir do seu roteiro com nosso poderoso recurso de texto-para-vídeo de IA.

Um empreendedor ou proprietário de pequena empresa precisa de um vídeo de anúncio de notícias de última hora de 30 segundos para transmitir mudanças urgentes no mercado ou lançamentos de produtos de forma eficaz. Este vídeo deve adotar um estilo visual nítido e chamativo, espelhando uma transmissão de notícias ao vivo, completo com sobreposições de texto dinâmicas, enquanto apresenta uma narração clara e autoritária para entregar informações críticas. O poderoso recurso de Texto-para-vídeo a partir de roteiro da HeyGen pode rapidamente transformar qualquer atualização escrita nesta história visual impactante.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo informativo de 45 segundos sobre notícias de aquisição, projetado para partes interessadas corporativas e investidores, detalhando uma recente fusão de empresas ou parceria estratégica. A apresentação visual deve ser polida e profissional, empregando gráficos corporativos elegantes e animações sutis alinhadas à marca, acompanhadas por música de fundo calma e tranquilizadora. Aproveite os avatares de IA realistas da HeyGen para apresentar as notícias com uma presença consistente e confiável na tela, aumentando a confiança e a clareza.
Prompt de Exemplo 2
Para aumentar efetivamente a presença online, gerentes de mídias sociais e profissionais de marketing precisam de um vídeo envolvente de resumo semanal de notícias de 60 segundos. A apresentação visual deve ser moderna e vibrante, incorporando elementos infográficos de fácil compreensão e música de fundo animada e em tendência, tudo otimizado para visualização em dispositivos móveis. O recurso automático de Legendas da HeyGen é essencial para garantir o máximo alcance e engajamento, tornando o conteúdo acessível mesmo quando assistido sem som.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo promocional conciso de 15 segundos para jornalistas independentes e blogueiros destacando um novo desenvolvimento local ou história comunitária. A abordagem visual deve ser direta e limpa, utilizando uma estética clássica de estilo jornalístico com informações textuais diretas e uma narração clara e sucinta. Acelere seu fluxo de trabalho de criação de conteúdo utilizando os Modelos e cenas personalizáveis da HeyGen, fornecendo uma base profissional para sua narrativa sem esforço de design extenso.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Notícias de Aquisição

Crie facilmente vídeos profissionais de notícias de aquisição usando IA, completos com visuais realistas e narrativas envolventes, para entregar atualizações oportunas.

1
Step 1
Crie Seu Conteúdo de Notícias
Cole seu texto bruto na plataforma, utilizando suas capacidades de "texto-para-vídeo" para converter instantaneamente sua história em um rascunho visual.
2
Step 2
Gere Visuais Envolventes
Dê vida ao seu conteúdo escolhendo entre "avatares de IA" realistas para apresentar sua história de notícias, combinando estilos diversos ao seu tom desejado.
3
Step 3
Refine e Marque Seu Vídeo
Personalize seu segmento de notícias aplicando seus "controles de branding" exclusivos, incluindo logotipos, cores e fontes personalizadas, garantindo uma identidade visual consistente.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo Final
Gere seus "vídeos de notícias" completos em várias opções de "redimensionamento e exportação de proporção", prontos para publicação imediata.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Narre Histórias de Aquisição com IA

.

Transforme detalhes complexos de aquisição em narrativas de vídeo envolventes, tornando a história compreensível e impactante para comunicação interna e externa.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de notícias de IA?

A HeyGen é um avançado gerador de vídeos de notícias de IA que simplifica a produção de conteúdo. Basta inserir seu roteiro, e as ferramentas de IA da HeyGen o transformarão em vídeos de notícias profissionais com avatares de IA realistas e narrações, economizando tempo e recursos significativos.

Quais controles de branding a HeyGen oferece para conteúdo de vídeos de notícias?

A HeyGen oferece controles de branding robustos para garantir que seus vídeos de notícias estejam alinhados com a identidade da sua marca. Você pode facilmente adicionar seu logotipo, personalizar cores e utilizar modelos de vídeos de notícias, tornando cada peça de conteúdo exclusivamente sua.

A HeyGen pode ajudar a criar vídeos de notícias de última hora rapidamente para redes sociais?

Sim, a HeyGen atua como um poderoso Criador de Vídeos de Notícias de Última Hora, permitindo uma produção rápida para plataformas de redes sociais. Com geração instantânea de texto-para-vídeo, legendas automáticas e proporções flexíveis, você pode entregar vídeos de estilo noticioso de forma eficiente.

A HeyGen suporta recursos avançados como avatares de IA e diversas narrações?

Absolutamente. A HeyGen integra avatares de IA sofisticados e uma ampla gama de narrações para dar vida aos seus roteiros. Isso permite vídeos de notícias dinâmicos e envolventes, ainda mais aprimorados com geração automática de legendas e ferramentas de edição abrangentes.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo