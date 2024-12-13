Um empreendedor ou proprietário de pequena empresa precisa de um vídeo de anúncio de notícias de última hora de 30 segundos para transmitir mudanças urgentes no mercado ou lançamentos de produtos de forma eficaz. Este vídeo deve adotar um estilo visual nítido e chamativo, espelhando uma transmissão de notícias ao vivo, completo com sobreposições de texto dinâmicas, enquanto apresenta uma narração clara e autoritária para entregar informações críticas. O poderoso recurso de Texto-para-vídeo a partir de roteiro da HeyGen pode rapidamente transformar qualquer atualização escrita nesta história visual impactante.

